Israël sloopt ‘Nederlandse’ watertanks

Israël heeft woensdagochtend drie door Nederland gefinancierde watersystemen op de Westelijke Jordaanoever gesloopt. De sloop was onderdeel uit van een grotere operatie in het gebied ten zuiden van Hebron, waarbij onder meer huizen, schuren en zonnepanelen in vier dorpjes werden gesloopt.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is de belangrijkste financier van een groot waterproject in de regio. De vernielde watertanks voorzagen drie families in het dorpje El-Mirkaz van drinkwater. Volgens Tamar Cohen van de Israëlisch-Palestijnse ontwikkelingsorganisatie Comet-Me, die het project uitvoert, hadden de tanks een waarde van rond de duizend euro per stuk.

De dorpjes bevinden zich in door Israël gecontroleerd gebied op de Westelijke Jordaanoever. Israël beschouwt vrijwel alle Palestijnse bouwactiviteiten in dit gebied als illegaal, omdat deze zonder bouwvergunning plaatsvinden. Volgens Cohen hebben de bewoners echter geen andere keuze dan zonder vergunning te bouwen, omdat de Israëlische autoriteiten onvoldoende basisvoorzieningen leveren en bouwvergunningen nauwelijks worden verstrekt aan Palestijnen.

In juli 2017 werden door Nederland gefinancierde zonnepanelen geconfisqueerd bij een sloopactie. Deze werden uiteindelijk teruggegeven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde nog niet op de actie van woensdag reageren, omdat de schade nog wordt geïnventariseerd.