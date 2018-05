Veroordeelde in Nijmeegse scooterzaak opgepakt

De politie heeft maandag een van de mannen opgepakt die veroordeeld is voor het Nijmeegse scooterdrama uit 2010. Afgelopen februari meldde de 27-jarige Mohamed A. zich niet bij de gevangenis om zijn celstraf van bijna vier jaar voor de dodelijke aanrijding uit te zitten. Dat hij maandag alsnog kon worden gearresteerd, was volgens de politie te danken aan toeval.

Agenten vonden A. via een tip over een omvergereden lantaarnpaal in de Limburgse plaats Herkenbosch, vlak bij Roermond. Omwonenden noteerden het kenteken van de auto die tegen de paal was gebotst en tipten de politie. Die trok de nummerplaat na en bracht een bezoek aan het adres waar de auto geregistreerd stond. Daar bleek A. zich op te houden. Met de handboeien al om probeerde hij er tevergeefs nog vandoor te rennen, aldus de politie.

Mislukte overval

A. (destijds 20) zat in januari 2010 samen met Mohamed El G. (destijds 22) op een gestolen scooter die in Nijmegen tegen een 50-jarige voetganger aanreed. De man overleefde de botsing niet. A. en El G. waren die avond van plan geweest een hotel te overvallen. Toen ze politieagenten zagen, gingen ze er op de scooter met hoge snelheid vandoor.

De strafzaak tegen het duo was lang en ingewikkeld. A. en El G. wezen elkaar aan als bestuurder van de scooter. Bewijsmateriaal om te bepalen wie er daadwerkelijk reed, ontbrak. Daardoor zette het gerechtshof in Arnhem in 2012 een aanvankelijke veroordeling van de mannen om in vrijspraak. Via de Hoge Raad kwam de zaak vervolgens bij het hof in Den Bosch, dat A. veroordeelde tot drie jaar en negen maanden. El G. kreeg vier jaar. In februari bepaalde de Hoge Raad dat die straffen definitief zijn.