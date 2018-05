Toneelstuk herdenking 4 mei gebaseerd op NRC-column

Schrijver Arnon Grunberg is voor zijn nieuwe toneelstuk De Tweede Wereldoorlog eindigt vandaag geïnspireerd door een column van NRC-cultuurjournalist Joyce Roodnat over de #MeToo-affaire van 18 oktober vorig jaar. Vrijdagavond 4 mei om 21 uur wordt het stuk na de Nationale Dodenherdenking in elf schouwburgen gelijktijdig door de grote gezelschappen opgevoerd, in het kader van Theater Na de Dam. Het toneelstuk gaat over een Joodse overlevende van de oorlog in het #MeToo-tijdperk.

In haar column beschrijft Roodnat dat zij tijdens een interview met cineast Claude Lanzmann in Parijs door hem onzedelijk werd betast. Ondertussen gaf Lanzmann antwoord op vragen van de journaliste over zijn ruim negen uur durende documentaire Shoah (1985), over de Holocaust, Auschwitz en kampbeulen. „De column was een schok voor me”, aldus Grunberg. „Lanzmann en zijn film Shoah vormen voor mij iconen van de Holocaust, Lanzmann is een ijkpunt in mijn denken en herdenken van de Jodenvernietiging. En uitgerekend hij wendt zijn machtspositie aan om een jonge journaliste dusdanig te bejegenen.”

Grunberg geeft op dramatische manier een nieuwe interpretatie van oorlogsslachtoffers die zich beschouwen als helden en heiligen omdat zij het kamp hebben overleefd. In het toneelstuk vertolken De Grote Herdenker en de Journaliste de hoofdrollen. Het stuk begint met een persconferentie waarop de Journaliste openheid van zaken geeft: „We zijn hier bijeen omdat ik niet langer kan zwijgen.” Volgens Grunberg beroept de Herdenker zich op zijn slachtofferschap, „waardoor hij zich immuun waant voor elke aantijging”.