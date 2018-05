RvS: monopoliepositie Lotto niet goed onderbouwd

De Kansspelautoriteit (KSA) moet beter uitleggen waarom zij alleen aan de Nederlandse Loterij, moederbedrijf van Lotto, een vergunning verleent voor het organiseren van een lotto. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag bepaald, nadat kansspelbedrijven die geen vergunning kregen een zaak hadden aangespannen.

In Nederland geldt een éénvergunningsstelsel voor het organiseren van lotto’s, sportprijsvragen en instantloterijen zoals krasloten. Het doel hiervan is het tegengaan van criminaliteit en gokverslaving. Volgens de RvS is dit stelsel echter niet nodig als het gaat om lotto’s. Deze loterijen, waarbij spelers zelf hun nummers mogen kiezen, zijn volgens de Raad niet veel anders dan goededoelenloterijen zoals de Postcode Loterij. Hiervan mogen er wel meerdere bestaan. Daarom moet de KSA beter argumenteren waarom het de monopoliepositie van Lotto nodig acht.

Terechte monopolie sportprijsvragen en krasloten

De kansspelbedrijven die graag een lottovergunning zouden ontvangen, hebben ook bezwaar gemaakt tegen het éénvergunningsstelsel bij sportprijsvragen en instantloterijen. Ook voor deze spelen heeft de Nederlandse Loterij als enige een vergunning.

Volgens de RvS is het wel terecht dat er voor het organiseren van deze spelen slechts één vergunning verstrekt wordt. Instantloterijen en sportprijsvragen leiden onder meer sneller dan andere gokspelen tot een verslaving, ook zijn ze meer fraudegevoelig, zo leest de uitspraak.

Geen deadline

De Kansspelautoriteit heeft geen deadline gekregen waarvoor zij moet reageren op de uitspraak van de RvS. De instantie heeft wel al toegezegd met een nieuw besluit te komen. Volgens de toezichthouder is het “te vroeg om te zeggen of dit tot meer toetreders op de lottomarkt leidt of dat de monopoliepositie van Lotto B.V. gehandhaafd blijft”.

Als de KSA het éénvergunningsstelsel blijft handhaven, eventueel met een andere argumentatie, is het aannemelijk dat de kansspelbedrijven opnieuw een zaak aanspannen, meent een woordvoerder van de RvS. Als de KSA kiest het aantal vergunningen uit te breiden, is te verwachten dat de Nederlandse Loterij, die al jarenlang een monopoliepositie geniet, naar de rechter stapt.