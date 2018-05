Recordbedrag aandeelhouders Apple

In Cupertino, Californië, waar het Apple-hoofdkantoor staat, was het dinsdagavond 17 graden Celsius en droog. Maar tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers liet Apple het geld regenen voor haar aandeelhouders.

Een „blije” en „trotse” Apple-topman Tim Cook maakte dinsdag na sluiting van de beurs bekend dat Apple de beste eerste drie maanden van het jaar ooit achter de rug heeft. Afgelopen kwartaal verkocht Apple voor 61,1 miljard dollar (51 miljard euro) aan onder meer telefoons, tablets, oordopjes en diensten zoals data-opslag.

De Apple-omzet steeg met 16 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. En de nettowinst groeide nóg harder. Onder de streep hield Apple het eerste kwartaal 13,8 miljard dollar over: een kwart meer.

En dat mogen de Apple-aandeelhouders merken. Apple – het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld – kondigde dinsdag aan dat het kwartaaldividend met 16 procent wordt verhoogd. Daarnaast lanceerde Apple een nieuw omvangrijk inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 100 miljard dollar.

Inkopen van eigen aandelen is populair bij beleggers omdat het ervoor zorgt dat de koers stijgt. Apple begon met het inkopen van eigen aandelen in 2012, maar kondigde tot nog toe verhogingen aan van maximaal 50 miljard dollar.

Met dank aan Trump

Zowel topman Cook als zijn financiële rechterhand Luca Maestri linkten de nieuwe royale beloning van beleggers aan de belastinghervorming van president Donald Trump die in december door het Congres werd goedgekeurd.

Niet alleen heeft Trump de winstbelasting voor bedrijven fors verlaagd, hij heeft er ook voor gezorgd dat de winsten die Amerikaanse bedrijven in het buitenland parkeerden voordelig kunnen worden teruggehaald naar de Verenigde Staten.

Van alle Amerikaanse bedrijven had Apple het meeste geld in het buitenland gestald: ruim 250 miljard dollar. In januari maakte Apple bekend die winsten de komende jaren terug naar de VS te halen en dat dit zo’n 38 miljard dollar aan belasting zal kosten.

Cooks financiële rechterhand Luca Maestri hintte er dinsdag op dat de 100 miljard dollar aandeleninkoop en het verhoogde dividend nog maar het begin zijn van het uitdelen van die winst aan beleggers. Hij prees de „flexibiliteit” van de nieuwe belastingwetgeving en zei dat Apple werkt aan een „meer optimale kapitaalstructuur”, lees: minder geld op de bank.

In de handel nabeurs steeg het aandeel van Apple met ruim 4 procent. Dat heeft volgens analisten zeker niet alleen met de winstuitkeringen te maken. Veel aandacht ging bij de kwartaalcijfers uit naar de verkopen van de iPhone X. Critici dachten dat die vanwege de prijs (meer dan 1.000 euro) zouden tegenvallen, maar volgens Cook is het tegendeel waar. „Elke week van afgelopen kwartaal kozen klanten de iPhone X meer dan iedere andere iPhone.”