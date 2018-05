Patiënt die vrouw doodde met kokend water niet langer vervolgd

Een man van 47 jaar uit Eindhoven wordt niet verder vervolgd voor de dood van een 44-jarige vrouw, die vorig jaar overleed nadat zij was overgoten met kokendheet water. Dat meldt persbureau ANP woensdag. Verdachte Peter D. lijdt aan de ziekte van Huntington, waardoor zijn geheugen sterk is afgenomen. De rechtbank in Den Bosch acht hem niet langer in staat om zijn strafzaak te volgen.

Het incident waarbij de vrouw om het leven kwam vond vorig jaar plaats in de Eindhovense zorginstelling Landrijt. Peter D. gooide volgens het OM kokend water over het 44-jarige slachtoffer heen, waarop zij een dag later als gevolg van de brandwonden bezweek.

Verdachte Peter D. werd vrijwillig behandeld in de instelling nadat hij in 2014 ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Hij stond toen terecht wegens poging tot doodslag op zijn vrouw.

Geen bewustzijn meer

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die delen van de hersenen aantast, waarbij herstel niet mogelijk is. Peter D. kon tot voor kort zijn rol in de dood van de vrouw nog herinneren, maar doordat zijn toestand de laatste tijd is verslechterd is hij zich daar volgens het OM niet langer van bewust. De officier van justitie vroeg de rechter om de zaak te schorsen, waarmee de rechter het eens was. “We maken ons zorgen over zijn toestand”, aldus de rechter over D.

Door de beslissing om de vervolging te schorsen blijft D. in voorarrest zitten op de psychiatrische afdeling van de gevangenis. De kans dat de zaak opnieuw wordt opgepakt is nihil, waardoor er nu een geschikte plek voor hem moet worden gezocht. Voor de nabestaanden betekent de uitspraak dat zij geen gebruik kunnen maken van hun spreekrecht en hun verzoek tot schadevergoeding ook niet zal worden behandeld.