‘Omwonenden munitiedepots liepen jarenlang gevaar’

De veiligheid van omwonenden en medewerkers van munitieopslagplaatsen is jarenlang in het geding geweest, doordat de veiligheid van de defensiedepots niet op orde was. Dat schrijft de Volkskrant woensdag op basis van documenten van de Inspectie SZW en defensie.

Het ernstigst was de situatie bij opslagplaatsen in onder meer Veenhuizen en Staphorst. Die depots hadden geen goede bliksemgeleiders. Daardoor bestond een verhoogd risico dat de munitie in het geval van een blikseminslag zou ontploffen. De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, sloot de opslagplaatsen eind vorig jaar tijdelijk omdat er een “direct gevaar” dreigde voor militairen en ander personeel.

Inmiddels hebben alle complexen behalve Veenhuizen de bliksembeveiliging verbeterd. De Inspectie gaf Defensie een boete van 4.500 euro vanwege de veiligheidsproblemen in Staphorst.

89 tekortkomingen

Ondeugdelijke of ontbrekende bliksembeveiliging was niet het enige probleem dat de Inspectie bij defensie vaststelde. De dienst controleerde dertien munitiedepots en ontdekte daarbij 89 tekortkomingen, op opslagplaatsen in bijvoorbeeld Pesse en ’t Harde en op de vliegvelden Volkel en Woensdrecht.

Het ging in die gevallen bijvoorbeeld om munitie die niet goed lag opgeslagen of ontbrekende waarschuwingsborden. Op een terrein in Reek waar militairen oefenen met explosieven, ontbrak daarnaast een waarschuwingssignaal. Militairen moesten in plaats daarvan gebruik maken van feestartikelen als luchtdruktoeters.

De strijdkrachten leren onvoldoende van veiligheidsproblemen, concludeerde een onderzoekscommissie begin dit jaar. Lees ook: ‘Veiligheid bij Defensie moet veel beter’

Vorige maand bleek al dat de Inspectie SZW defensie de afgelopen jaren twee andere hoge boetes heeft opgelegd. Eentje voor een incident waarin een munitie-expert zijn linkerpink en een kootje van zijn linkerpink verloor, en eentje voor een per ongeluk gelost schot dat een militair in zijn testikel trof. In beide gevallen deelde de Inspectie een boete van 36.000 euro uit, bleek uit stukken in bezit van De Telegraaf.