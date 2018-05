Omstreden databedrijf Cambridge Analytica sluit de deuren

Cambridge Analytica, het omstreden bedrijf dat beschuldigd is van het misbruiken van de gegevens van 87 miljoen Amerikaanse Facebookgebruikers, stopt ermee. Dat bevestigt het Britse moederbedrijf SCL Group na berichtgeving in the Wall Street Journal. Volgens oprichter Nigel Oakes zullen beide bedrijven en alle daaraan gelieerde ondernemingen de deuren sluiten. In een verklaring op de eigen site zegt de onderneming ook faillissement te gaan aanvragen. Medewerkers zouden woensdag zijn ingelicht over de sluiting en werden gevraagd hun computer in te leveren.

Sinds een voormalig directeur onderzoek van het databedrijf, Christopher Wylie, in maart onthulde dat Facebookdata tegen de regels in zijn bewaard en waarschijnlijk gebruikt voor het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingscampagne en de Brexit-campagne, heeft de onderneming klanten verloren. Cambridge Analytica staat bovendien ook mogelijk nog dure rechtszaken te wachten. Zowel de Amerikaanse als Britse autoriteiten zijn bezig met een onderzoek naar kiezersmanipulatie door het databedrijf.

Cambridge Analytica gebruikte ook omkoping als tactiek

De reputatieschade is dan ook de voornaamste reden voor de sluiting, schrijft Cambridge Analytica. Het databedrijf ontkent nog steeds dat het schuldig is aan alle beschuldigingen die zijn geuit tegen de onderneming en wijst op een rapport van door hen ingehuurde onderzoekers, dat ze woensdag ook op de site publiceerden. De conclusie van dat onderzoek is dat er ‘geen feiten’ zijn gevonden die ondersteunen dat medewerkers zich schuldig maakten aan manipulatie of omkoping.

Volgens the Wall Street Journal waren de recente uitzendingen van het Britse Channel 4 waarin directeuren Alexander Nix en Mark Turnbull undercover gefilmd werden, de definitieve doodsteek voor het bedrijf. In die uitzending zeiden de twee dat ze voor klanten nepnieuws online konden creëren en dat ze bijvoorbeeld ook prostituees op politieke tegenstanders afstuurden of steekpenningen boden om politici in de problemen te brengen. Na deze uitzendingen werd Nix geschorst.

Groot verschil in aanpak tussen VS en VK

Het dataschandaal leidde ertoe dat Facebooktopman Mark Zuckerberg onlangs door het Amerikaanse Congres werd verhoord over de manier waarop Facebook met data omgaat en privacy van gebruikers. Maar waar Zuckerberg in de VS niet door het stof hoefde te gaan, wordt Facebook in het Verenigd Koninkrijk heel anders behandeld. Britse parlementsleden waarschuwden Zuckerberg dat als hij niet vrijwillig komt getuigen voor hun parlement, ze hem zullen laten oppakken de eerstvolgende keer dat hij in Londen is.

Het is een belangrijk verschil zegt NRC-correspondent Melle Garschagen vanuit Londen: