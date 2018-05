OM eist 28 maanden cel voor Houtense man die bn’ers hackte

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 28 maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, geëist tegen de 35-jarige Mathieu M. uit Houten. M. wordt ervan verdacht minstens vijf bekende Nederlanders te hebben gehackt. In 2016 werd hij al veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke celstraf voor stalking en identiteitsfraude. Omdat hij nu nogmaals de fout in is gegaan “met een vergelijkbare modus operandi” neemt het OM deze celstraf mee in de huidige eis.

De officier wil bovendien dat M. na het uitzitten van zijn celstraf klinische gedragsbehandeling ondergaat. Volgens gedragsdeskundigen lijdt de Houtenaar aan een persoonlijkheidsstoornis. De rechtspraak doet 16 mei uitspraak.

Berichten sturen uit naam van bn’ers

M. wist toegang te krijgen tot digitale accounts van minstens vijf bekende Nederlanders. Het lukte hem onder meer het Facebookaccount van presentatrice Sophie Hilbrand binnen te dringen. Hij deed zich vervolgens als Hilbrand voor en stuurde uit haar naam berichten.

M. heeft het grootste gedeelte van de beschuldigingen bekend. In de rechtbank gaf hij volgens persbureau ANP toe “een onbedwingbare neiging” te hebben om accounts van vrouwelijke BN’ers binnen te dringen. Volgens zijn advocaat Gerard Spong had hij geen slechte bedoelingen.

Gegevens BN’ers

Naast Hilbrand zou M. onder meer nieuwslezers Rachid Finge en Amber Brantsen hebben gehackt. Ook actrice Victoria Koblenko zou slachtoffer zijn geworden van M. Hij verschafte zich onder meer toegang tot email- en Evernoteaccounts. In zijn smartphone zouden gegevens van nog meer bekende Nederlanders zijn gevonden.

Vorige maand werd bekend dat een lid van de VVD ook wordt vervolgd voor het hacken van BN’ers. De 33-jarige man uit Almere zou de digitale opslagruimtes van tientallen mensen zijn binnengedrongen, onder meer van vlogger Laura Ponticorvo. Toen bij de VVD bekend werd dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt, werd hij geroyeerd als lid.