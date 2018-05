NRC Onbehaarde Apen #7: Waarom moet de exoot dood?

Dankzij de mens kwamen geiten naar de Galapogos en reuzenpadden naar Australië. Het werden ecologische rampen. Gewapenderhand werden de geiten verjaagd maar de reuzenkikkers rukken nog altijd met zestig kilometer per jaar op in Down Under. En hoe zit het eigenlijk met exoten in Nederland? Wat doet de Japanse oester in onze Waddenzee? En de Amerikaanse rivierkreeft in de Amsterdamse grachten? Moeten we daar nou blij van worden, al die exotische planten, dieren, zwammen en schelpen of zijn ze juist schadelijk?

