IJshockeyer Sprong in de wachtkamer van de Penguins

De play-offs om de Stanley Cup, het kampioenschap van de Amerikaanse National Hockey League (NHL), zijn in volle gang. Pittsburgh Penguins, de laatste twee jaar kampioen, staat in de kwartfinale in een best-of-seven-serie met Washington Capitals met 2-1 achter.

Dertien ‘Black Aces’ werden teruggeroepen van Wilkes-Barre/Scranton, het satelliet-team van de Penguins dat uitkomt op het tweede ijshockeyniveau, de American Hockey League (AHL). Onder hen één Nederlander: Daniel Sprong.

„Hij heeft zijn waarde voor de NHL al bewezen”, zegt Ron Berteling, voormalig jeugdtrainer van de 21-jarige Sprong in Amsterdam. Berteling is met 213 interlands en meer dan 800 wedstrijden op het hoogste niveau ‘Mister IJshockey’ in Nederland. „Daniel is een rightwinger, een vleugelaanvaller, die vooral makkelijk scoort. Als de Penguins dat nodig hebben in de beslissende fase van het seizoen, kunnen ze hem in de play-off-wedstrijden alsnog gebruiken.”

Debuut

Sprong maakte in 2015 op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de NHL voor het team uit Pittsburgh. Een snelle carrièrevlucht lag in het verschiet voor de geboren Amsterdammer, die in 2005 met zijn familie naar Canada verhuisde.

De 17-jarige Ties van Soest heeft ook een Noord-Amerikaanse ijshockeydroom

Maar in de drie seizoenen die volgden, speelde Sprong maar 26 wedstrijden – waarin hij vier doelpunten maakte – op het hoogste niveau. Tot vier keer toe werd hij uitgeleend aan lagere teams (Wilkes-Barre/Scranton) of in een juniorencompetitie (Charlottetown Islanders).

Niet ongebruikelijk in de wereld van het Noord-Amerikaanse ijshockey, zegt Berteling, die zelf niet in de NHL speelde. „De organisatie bij die teams gaat er vaak van uit dat je als jonge speler minimaal drie of vier jaar in de AHL nodig hebt om je klaar te stomen voor wedstrijden op een niveau hoger.”

Leren

In februari nog gaf Pittsburgh-coach Mike Sullivan aan de lokale media tekst en uitleg over de afwezigheid van Sprong dit seizoen in zijn selectie. Hij zou moeten werken aan „zijn spitsvondigheid in de wedstrijden”. Dat Sprong een goed schot heeft – hij maakte dit seizoen in 65 wedstrijden 33 doelpunten voor Wilkes-Barre/Scranton – was volgens Sullivan „overduidelijk”.

Sprong moest leren om samen te spelen met sterspeler Sidney Crosby

Maar er gebeurt meer tijdens een wedstrijd, liet hij ook weten. „Daniel zal moet leren om te gaan met de ruimte die hij krijgt, met wat er om hem heen gebeurt.” En niet onbelangrijk: Sprong moest leren om samen te spelen met de sterspeler en captain van de Penguins, Sidney Crosby.

Maar in de beslissende fase van het seizoen keert Sprong, die al geruime tijd probeert een Canadees paspoort te krijgen en daarom niet uitkomt voor het Nederlandse team, wellicht terug in de selectie.

„Hij traint nu in ieder geval weer volledig mee, zit weer bij de jongens. Nu moet hij zorgen dat hij bij de eerste vier lijnen van vijf spelers zit, die de technische staf van Pittsburgh voor de volgende wedstrijd heeft bedacht”, zegt Berteling, die de verrichtingen van zijn vroegere pupil nog altijd met aandacht volgt.

Donderdagnacht Nederlandse tijd spelen de Penguins het vierde duel tegen de Capitals. Dan wordt duidelijk of Sprong zijn aandeel mag hebben in de jacht van de ploeg uit Pittsburgh naar een derde Stanley Cup op rij.