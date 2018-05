Franse politie: ruim 200 aanhoudingen tijdens Dag van de Arbeid

De Franse politie heeft tijdens 1 meibetogingen in Parijs 109 demonstranten in hechtenis genomen. Woensdagochtend zei de politiechef van de Franse hoofdstad dat in totaal 283 mensen waren aangehouden.

De betogingen die traditioneel door vakbonden worden georganiseerd op de Dag van de Arbeid, liepen dinsdag in Parijs uit de hand. Volgens de politie kwam dat door aanwezige ‘black blocs’, anarchisten die, vaak in het zwart gekleed, vaker demonstraties verstoren. Er werden zo’n dertig winkelpanden vernield en auto’s in brand gestoken. Bij een restaurant werden de ruiten ingegooid.

Tijdens de betogingen op 1 mei liepen in totaal 14.500 mensen mee, 1.200 daarvan zouden anarchisten zijn. Bij de rellen raakten vier mensen lichtgewond. De politie zette traangas in om de relschoppers uiteen te drijven.

In een programma op televisiezender France 2 zei de minister van Binnenlandse Zaken Gérdard Collomb woensdagochtend over de onlusten: “We hebben te maken met steeds meer geweld, en steeds meer oproepen tot geweld.” Eind april waarschuwde de politieprefectuur van Parijs voor verstoringen van de openbare orde tijdens de 1 meibetogingen.

Komende week zijn grote demonstraties gepland tegen de politieke hervormingen die de Franse president Emmanuel Macron wil doorvoeren. Volgens Collomb zullen daarbij meer politiemensen worden ingezet om ongeregeldheden en geweld te voorkomen.