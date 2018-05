Filmoverzicht: komedie over Stalins dood en een grimmig beeld van Iran

●●●●● The Death of Stalin: Komedie Hoe zal de macht worden verdeeld in de Sovjet-Unie na de dood van Stalin? ‘The Death of Stalin’ is wonderlijk en wrang: een komedie over een land waar politiek gekonkel zeer directe gevolgen had. Lees de recensie: Bulldogs onder Stalins tapijt Regie: Armando Iannucci. Met: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Michael Palin. In: 31 bioscopen

●●●●● A Man of Integrity: Thriller De Iraanse regisseur Mohammad Rasoulof schetst met ‘A Man of Integrity’ een grimmig beeld van Iran: de nukkige Reza kan iedereen te slim af zijn, maar de macht laat zich niet ontwijken in een maatschappij met hypocriete seksuele, religieuze en politieke mores. Lees de recensie: In Iran blijf je niet lang eerlijk Regie: Mohammad Rasoulof. Met: Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee. In: 12 bioscopen

●●●●● Tanzania Transit: Documentaire Documentairemaker Jeroen van Velzen observeert in ‘Tanzania Transit’ drie reizigers tijdens een treinreis door Tanzania. Hij schetst via hen een warm portret van een land vol onderhuidse spanningen, bijgeloof en misogynie. Lees de recensie: Met de boemel door Tanzania Regie: Jeroen van Velzen. In: 7 bioscopen

●●●●● Truth or Dare: Horror Het spel eerlijk spelen of je gaat eraan: er is niets origineels aan de horror van ‘Truth or Dare’. En de jonge, weinig charismatische acteurs kunnen de film ook niet redden. Lees de recensie: Wie niet eerlijk is gaat dood Regie: Jeff Wadlow. Met: Lucy Hale, Violett Beane, Tyler Posey, Sophia Ali. In: 69 bioscopen

●●●●● Normandie nue: Komedie De kluchtige komedie met een sociaal hart ‘Normandie nue’ lijdt onder lach-of-ik-schiet-humor, gekke preutsigheid en clichéverhaallijntjes. Lees de recensie: Bang voor de eigen naaktheid in Normandië Regie: Philippe Le Guay. Met: François Cluzet, Toby Jones. In: 19 bioscopen

●●●●● I Feel Pretty: Komedie Er is niets mis met een komedie over de kracht van zelfvertrouwen, maar de premisse dat een niet-graatmagere vrouw op haar hoofd moet vallen om zich goed te voelen, is slecht doordacht én slecht uitgevoerd in ‘I Feel Pretty’. Lees de recensie: Bodyshamen met Amy Schumer Regie: Abby Kohn, Marc Silverstein. Met: Amy Schumer, Michelle Williams, Naomi Campbell. In: 84 bioscopen

●●●●● The Cakemaker: Drama In ‘The Cakemaker’ vinden twee om dezelfde man rouwende mensen elkaar. Zij moeten elkaar helpen om met hun verlies om te gaan. Lees de recensie: Liefde, rouw en koekjes Regie: Ofir Raul Graizer. Met: Tim Kalkhof, Roy Miller, Sarah Adler, Zohar Shtrauss. In: 6 bioscopen