Elf doden bij aanval op Libische kiescommissie

Bij een aanval op het kantoor van de nationale kiescommissie van Libië zijn woensdag elf mensen om het leven gekomen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid bevestigd tegenover persbureau Reuters.

De kiescommissie is gevestigd in de Libische hoofdstad Tripoli. Woensdagochtend werd het kantoor in brand gestoken door een groep gewapende aanvallers. Er volgde een vuurgevecht met de bewakers van het gebouw. Er is ook een zelfmoordaanslag gepleegd. Een of twee belagers hebben zichzelf opgeblazen in het kantoor. Onder de doden zijn drie medewerkers van de kiescommissie. Volgens internationale persbureaus is voor de aanval nog geen verantwoordelijkheid opgeëist.

VN steunen verkiezingen

Sinds in 2011 de voormalig leider Moammar Gaddafi werd afgezet en gedood, proberen verschillende politieke groeperingen in Libië de macht te grijpen. Zij worden gesteund door gewapende milities. In Tripoli zetelt een nationale regering die wordt gesteund door de Verenigde Naties. Hoewel in het land nog regelmatig wordt gevochten, is het in de hoofdstad de afgelopen jaren relatief rustig geweest.

De kiescommissie is bezig met de registratie van kiezers voor nieuwe presidentsverkiezingen. Die moeten later dit jaar plaatsvinden, al is nog geen datum vastgesteld. Maandag lieten de VN weten dat zij Libië willen ondersteunen bij het organiseren van de verkiezingen en internationale waarnemers kunnen sturen, zodat erop kan worden toegezien dat de verkiezingen eerlijk verlopen. Saif al-Islam Gadaffi, zoon van de voormalige kolonel, wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Hij werd in december door een militie vrijgelaten, na zes jaar gevangenschap.