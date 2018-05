De Bijenkorf wil boekenafdeling uitbesteden aan AKO

De Bijenkorf wil zijn boekenafdelingen gaan uitbesteden aan winkelketen AKO. Een adviesaanvraag hierover ligt momenteel bij de ondernemingsraad (OR) van De Bijenkorf, bevestigt een woordvoerder van het warenhuis.

Een reden voor de uitbesteding is volgens de woordvoerder de grotere inkoopkracht van AKO. Detailhandelaren onderhandelen met uitgevers welk percentage van de verkoopprijs zij zelf mogen houden. Vaak is dit 42 procent, maar grote verkopers weten vaak hogere marges te bedingen.

Een andere reden voor de samenwerking met AKO is dat er zo een sneller wisselend aanbod in de winkels komt te liggen. De nadruk zal liggen op cadeau-artikelen, „zoals koffietafelboeken, kookboeken en kinderboeken”, aldus de woordvoerder.

De Bijenkorf besteedde voorheen relatief veel aandacht aan boeken. Zo gaf het warenhuis zelf in 1957 een werkje uit: Alfred Kossmanns Aria’s voor een meisje in de nieuwe Bijenkorf ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Rotterdamse filiaal. Toen De Bijenkorf in 1970 een eeuw bestond werd dat gevierd met Bert Schierbeeks Op de bodem ligt lettergraniet en spreekt klare taal.

De eigen uitgaven bereikten een groot publiek, vooral toen halverwege de jaren tachtig het warenhuis elk jaar met een eigen boekenweekgeschenk kwam. Het eerste werd in 1985 geschreven door W.F. Hermans. Tot 2014 volgde er jaarlijks een geschenk, onder andere door Adriaan van Dis en Arnon Grunberg.

Feest der Letteren

Sinds 1949 werd ook jaarlijks het Feest der Letteren georganiseerd, een dag waarop lezers en auteurs elkaar konden ontmoeten in de winkel. Vorig jaar vond dit voor het laatst plaats, met onder anderen Connie Palmen, Tommy Wieringa en A.F. Th. van der Heijden.

„We blijven veranderen en bekijken steeds wat op dat moment opportuun is”, legt de woordvoerder uit. „Van oudsher ging dat over auteurs die komen signeren in de winkel, nu willen we bijvoorbeeld groot uitpakken met de Kookboeken7daagse.”

Volgens het plan dat De Bijenkorf heeft voorgelegd aan de ondernemingsraad krijgen de ongeveer veertig medewerkers van de zeven boekenafdelingen de keus of ze in dienst treden bij AKO of op een andere Bijenkorfafdeling gaan werken. Er vallen geen ontslagen. De raad moet nog oordelen over het plan.

„Het bericht doet me heel erg veel pijn”, zegt Grietje Braaksma, tot 2016 inkoopdirecteur voor de boekenafdeling van het warenhuis. „De boekencultuur zat altijd in het DNA van de Bijenkorf.” AKO wilde geen commentaar geven.