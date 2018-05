CBS: benzineprijzen stijgen, vooral aan de snelwegen

De prijs van benzine ligt op het hoogste niveau sinds het voorjaar van 2015. Volgens cijfers van het CBS en tankpassenproducent Travelcard was de gemiddelde prijs voor Euro 95 in april 1,61 euro per liter, de laatste keer dat de prijs 1,60 euro oversteeg is bijna drie jaar geleden. Volgens consumentencollectief United Consumers ligt de gemiddelde prijs inmiddels nog hoger, op 1,74 euro per liter. De hoogst geregistreerde prijs ooit was volgens het bedrijf 1,895 euro in oktober 2012.

Volgens het CBS is de benzineprijs de afgelopen jaren het meest gestegen bij benzinestations aan snelwegen. Hierdoor wordt het verschil in prijs tussen deze stations en onbemande, lokale pompstations steeds groter. Bij stations aan de snelweg is een stijging te zien van bijna 9 procent, ten opzichte van 6,4 procent bij lokale pompen.

Groot verschil tussen duurste en goedkoopste

De prijzen voor benzine verschillen flink per station. Volgens het CBS was er vorige maand een verschil van 27 cent per liter tussen de duurste en de goedkoopste Euro 95. Ook zijn niet alle lokale pompstations per definitie goedkoper dan de snelwegstations.

Nederland heeft de hoogste belastingdruk op brandstof in de Europese Unie. Tweederde van de prijs van Euro 95 stroomt middels accijnzen, wettelijke heffingen en btw terug naar de overheid. De gemiddelde prijs voor benzine ligt dan ook een stuk hoger dan het Europees gemiddelde. Dit was vorige maand 1,44 euro.