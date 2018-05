Bijna alle Duitse Eurofighter-straaljagers niet inzetbaar

Slechts vier van de 128 Eurofighter-straaljagers in het bezit van Duitse luchtmacht zijn gevechtsklaar. De andere toestellen kampen met technische problemen of een tekort aan wapens, schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel woensdag.

Het euvel zit in het detectiesysteem voor vijandelijke vliegtuigen en luchtdoelraketten. De sensoren, die in de vleugel zitten, hebben een koelsysteem nodig om te kunnen werken. Een half jaar geleden kwam de luchtmacht erachter dat dit bij vrijwel alle toestellen lek is. Reserveonderdelen zijn momenteel niet te krijgen.

Zonder het detectiesysteem kunnen de Eurofighters wel opstijgen, maar mogen ze niet deelnemen aan gevechtsoperaties. Ze kunnen dus niet worden gebruikt als vijandelijke vliegtuigen het Duitse luchtruim binnendringen, of als de NAVO ze nodig heeft. Duitsland heeft toegezegd dat het 82 Eurofighters kan inzetten voor missies van het militaire bondgenootschap.

Rakettentekort

Ongeveer tien Duitse Eurofighters hebben wél een werkend detectiesysteem, maar ook die zijn niet allemaal inzetbaar. De luchtmacht heeft namelijk te weinig zogenoemde lucht-luchtraketten op voorraad, projectielen waarmee piloten vijandelijke straaljagers kunnen neerhalen. Snel nieuwe bijbestellen is niet mogelijk, schrijft Der Spiegel. Met de beschikbare raketten kan Duitsland maar vier toestellen uitrusten.

De materieelproblemen bij de Duitse luchtmacht staan niet op zichzelf, zegt NRC-correspondent Juurd Eijsvoogel.

“Duitsland heeft bijvoorbeeld ook veel tanks die niet goed functioneren. Net als in veel andere Europese landen, heeft Duitsland jarenlang bezuinigd op de defensie-uitgaven. En doordat Duitsland aan een aantal missies meedoet, zijn de spullen ook nog eens intensief gebruikt.”

Dat het nieuws over de kapotte Eurofighters nu naar buiten komt, verbaast Eijsvoogel niet. Rond deze tijd wordt in Duitsland de begroting opgesteld, dus allerlei partijen proberen zich via de publiciteit van extra geld te verzekeren, zegt hij.

Helemaal zonder jachtvliegtuigen zitten de Duitsers overigens niet. Ze beschikken tevens over ongeveer negentig Tornado-straaljagers - al is van dat type ook slechts minder dan de helft klaar voor gebruik.