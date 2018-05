Belgische kerncentrale Doel heeft moeite waterleiding te dichten

De kerncentrale bij het Belgische Doel probeert nu al bijna een week een lek te dichten in een buis waardoor water stroomt om een reactorvat te koelen. Dat maakte de nucleaire waakhond FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) woensdag bekend na een toelichting van het energiebedrijf Engie Electrabel, dat de kerncentrale exploiteert. Volgens het energiebedrijf is er geen gevaar voor de veiligheid of het milieu geweest, al is het weglekkende water wel radioactief, en wordt het opgevangen in een noodtank. Doel ligt ten zuiden van Bergen op Zoom, zo’n twee kilometer van de Nederlandse grens.

Het energiebedrijf werd maandag 23 april op de hoogte gesteld van het lek en lichtte daarop de FANC in. Om het lek te lokaliseren is de reactor Doel 1 daarop stilgelegd, waardoor het water dat eerst met enkele liters per minuut wegstroomde, daarna nog slechts druppelde. Het lek is vervolgens pas op donderdag gevonden: er blijkt een barst in de lasnaad van een noodleiding te zitten.

Omdat de plaats van het lek dicht op het reactorvat zit, waar de straling hoog is, is het niet makkelijk te herstellen. Engie Electralabel heeft om die reden besloten het eind mei ingeplande groot onderhoud naar voren te halen. Het energiebedrijf zegt tegen de Belgische omroep VRT dat het de eerste keer is dat er water uit het primaire koelcircuit is ontsnapt.

De kerncentrale bij Doel bestaat sinds 1975 en er zijn al langer zorgen over de veiligheid van de centrale. Doel 1 is de oudste van de rectoren. De reactoren zijn al eens eerder stilgelegd wegens een waterlek bij Doel 2. Uit onderzoek van Engie Electrabel zelf blijkt dat het risico op een kernsmelting bij een brand in de andere Belgische kerncentrale, in Tihange, groot is. Nederland en omliggende gemeenten hebben België eerder al gevraagd de verouderde kerncentrales tijdelijk te sluiten, maar het land heeft in 2015 besloten dat de centrale nog tot 2025 open blijft omdat er anders energietekorten ontstaan.

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) adviseerde in 2017 de centrale in Doel te controleren op veroudering. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid stelde begin januari 2018 dat de crisisplannen van Nederland, Belie en Duitsland in het geval van een nucleaire ramp niet goed op elkaar zijn afgestemd.