Armeense demonstranten blokkeren straten in hoofdstad

Armeense demonstranten hebben woensdagochtend meerdere wegen in de hoofdstad Jerevan afgesloten. Volgens internationale persbureaus hebben zij ook wegen naar de internationale luchthaven geblokkeerd. De demonstranten blokkeren ook toegangswegen tot Jerevan.

Duizenden Armenen hebben zich verzameld in het centrum van Jerevan, schrijft persbureau AP. Ze hebben in de grote straten van de hoofdstad de weg versperd met auto’s, busjes en vuilnisbakken. Volgens persbureau Reuters heeft de Armeense politie geprobeerd de demonstranten te overtuigen de blokkades op te heffen, maar bleef het protest vreedzaam.

Nog geen nieuwe premier

Met de protesten geven aanhangers gehoor aan de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid door oppositieleider Nikol Pasjinian. Hij werd dinsdagavond, tegen de verwachting in, niet benoemd tot premier. Parlementsleden van de Republikeinse Partij dwarsboomden zijn benoeming. “We gaan door met deze stakingen”, zei Pasjinian woensdagochtend tegen Reuters. “We zullen niet opgeven.”

Na het vertrek van premier en voormalig president Sarkisian, was oppositieleider Pasjinian dinsdag de enige kandidaat voor de benoeming van premier.

De Republikeingen zijn gelieerd aan de voormalig premier Serzj Sarkisian, die ook tien jaar president was van Armenië en vrijwel direct na zijn ambtstermijn werd voorgedragen als premier. Dat leidde tot woede van de oppositie. Tienduizenden Armenen gingen begin april de straat op tijdens meerdere protesten. Ondanks een protestverbod hielden de demonstraties bijna twee weken aan, honderden demonstranten werden opgepakt. Ruim een week geleden stapte Sarkisian op als premier.

De oppositieleider Pasjinian speelde een belangrijke rol tijdens de protesten. Hij was ook de enige kandidaat die dinsdag in het parlement werd voorgedragen voor het premierschap. Volgende week vindt een tweede poging plaats om een vervangende premier te kiezen. Als het parlement er opnieuw niet in slaagt een kandidaat te benoemen, moeten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Volgens Pasjinian is het mogelijk dat zijn beweging die verkiezingen boycot.