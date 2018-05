850 webshops offline gehaald na onderzoek door Consumentenbond

Op aangeven van de Consumenten zijn 850 nepwebwinkels offline gehaald, laat de bond woensdagochtend weten. In totaal zou één op de vijf op de Nederlandse klant gerichte webshops ‘fout’ zijn.

Het gaat volgens de Consumentenbond om websites die zogenaamd luxeproducten tegen hoge kortingen verkopen. Klanten krijgen dan nepproducten thuis, of ontvangen helemaal niets. Internetcriminelen runnen dergelijke websites op bestaande, in onbruik geraakte domeinnamen. De Consumentenbond vond tweeduizend verdachte websites die zo worden gerund en gaf die lijst door aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

Niet gesloten, wel onbereikbaar

De beheerder van de .nl-domeinnamen haalde 850 sites offline. Over het onderzoek in samenwerking met de Consumentenbond zegt een woordvoerder van de SIDN: “Een webshop kan niet zomaar ‘gesloten’ worden, maar we hebben de gekaapte domeinnamen onbereikbaar gemaakt. De criminelen kunnen hun nepwebshop wel weer aan een nieuw adres koppelen, maar het in onbruik geraakte adres waarvan ze profiteerden, werkt niet meer.”

eVolgens de woordvoerder worden domeinnamen van verdachte webshops met regelmaat gecontroleerd. “Het aantal nepwebshops is in de laatste twee, drie jaar ontzettend hard gegroeid.” De Consumentenbond schat op basis van het eigen onderzoek dat zeker 25.000 ‘foute’ webshops actief zijn die gericht zijn op de Nederlandse markt.