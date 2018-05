450.000 Engelse vrouwen misten borstkankerscreening door ICT-fout

Door een fout in de computersystemen van het Engelse overheidsprogramma dat borstkanker opspoort, hebben zo’n 450.000 vrouwen ten onrechte geen oproep voor een controle gekregen. Reuters meldt dat de Britse minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt woensdag in het Britse parlement zijn excuses aanbood voor de fout, die volgens hem het leven van 135 tot 270 vrouwen heeft verkort.

In Engeland is het gebruikelijk dat vrouwen tussen de vijftig en zeventig om de drie jaar worden uitgenodigd voor een borstkankeronderzoek. Door de computerfout kregen vrouwen de gebruikelijke oproep voor hun zeventigste verjaardag ten onrechte niet toegestuurd.

Volgens minister Hunt zat de fout sinds 2009 in het algoritme van het computersysteem en werd die pas in januari van dit jaar opgemerkt. De vrouwen die de oproep tot controle niet kregen, waren op dat moment tussen de 68 en 71 jaar oud. Van de 450.000 vrouwen die de oproep niet kregen, zijn volgens Hunt inmiddels 150.000 overleden. De regering heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de fout.

‘Zeer verontrustend’

Volgens minister Hunt gaat het om schattingen, waarbij de nodige kanttekeningen zijn te maken. Toch staat het volgens hem vast dat er levensjaren verloren zijn gegaan door de kwestie:

“Tragisch genoeg zijn er waarschijnlijk vrouwen in deze groep die nu nog in leven zouden zijn, als de fout niet had plaatsgevonden. (…) Voor hen [vrouwen die geen screening kregen, red.] is het zeer verontrustend om te horen dat ze geen oproep hebben gekregen op het juiste moment en helemaal afschuwelijk om te horen dat je wellicht een geliefde bent verloren of gaat verliezen door administratieve nalatigheid.”

Britse patiëntenorganisaties spreken schande van de fout. De belangenorganisatie Cancer Research UK roept vrouwen die ouder zijn dan vijftig op een mammogram aan te vragen, als ze die in de afgelopen drie jaar niet hebben gehad.

Het screeningcentrum voor borstkanker valt onder de Engelse tak van de nationale gezondheidsdienst NHS, die gratis gezondheidszorg biedt. De NHS is een populaire dienst, maar ligt geregeld onder vuur vanwege fouten. Bij een eerder schandaal werd bekend dat tussen 2005 en 2009 naar schatting 400 tot 1.200 patiënten overleden in een lokaal ziekenhuis in het Engelse graafschap Staffordshire. Destijds vielen er in de top van de NHS ontslagen en moest toenmalig premier Brown door het stof om excuses te maken aan slachtoffers en nabestaanden.