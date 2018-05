278 meldingen van kindermisbruik bij Jehovah’s Getuigen

Het meldpunt voor seksueel kindermisbruik binnen de gemeenschap van Jehovah’s getuigen heeft sinds zijn oprichting in december 278 meldingen ontvangen. Dat zegt de beheerder van het meldpunt, slachtofferorganisatie Reclaimed Voices, woensdag tegen NRC. De Jehovah’s Getuigen zouden desondanks weigeren met Reclaimed Voices in gesprek te gaan.

De meldingen bestrijken de afgelopen veertig jaar en gaan over misbruik “in de breedste zin van het woord”, zegt bestuurslid van Reclaimed Voices Frank Huiting. “Van grensoverschrijdend gedrag als betasting, tot verkrachting en incest. In alle gevallen zijn het strafbare feiten.” Soms is het gemelde misbruik langdurig, soms incidenteel. “En in het ene geval zijn ouders degenen die het misbruik plegen, terwijl het in andere gevallen gaat om ambtsdragers binnen de kerk of geloofsgenoten”, aldus Huiting.

‘Aangifte in urgente situaties’

Het verschilt wat Reclaimed Voices met de meldingen doet. “In urgente, onveilige situaties doen we aangifte”, zegt Huiting. Hoe vaak dat tot nu toe is gebeurd, wil hij omwille van de privacy van de slachtoffers niet zeggen. “Verder verwijzen we mensen die psychische zorg nodig hebben door naar hulpverleners.”

Reclaimed Voices beschuldigt Jehovah’s Getuigen ervan niet in gesprek te willen over het misbruik. Eind vorig jaar zei het kerkgenootschap open te staan voor contact, maar daarna liet het volgens de stichting niet meer van zich horen. “Wij vragen ons ernstig af of u het probleem rond seksueel misbruik binnen uw gemeenschap wel serieus neemt”, schreef Reclaimed Voices vorige maand in een open brief. Daarin roept het de geloofsorganisatie op om alsnog het gesprek aan te gaan. Jehovah’s Getuigen was woensdagmorgen nog niet bereikbaar voor commentaar.

Afgelopen februari onthulde RTL Nieuws dat de organisatie van de Jehovah’s getuigen in Nederland verslagen van misbruik achterhoudt voor politie en justitie. Het zou gaan om “tientallen, mogelijk honderden” zaken, waarbij daders in sommige gevallen bekend zouden hebben. Justitie zei toen zelf geen actie te ondernemen om de documenten in handen te krijgen zolang er geen aangifte wordt gedaan: “Het OM wil een slachtoffer niet tegen zijn zin betrekken in een strafrechtelijke procedure, omdat dat opnieuw beschadigend kan zijn.”

Meldingen van misbruik die Jehovah’s Getuigen ontvangt, worden volgens RTL Nieuws en dagblad Trouw eerst behandeld in een intern rechtssysteem. De Jehovah’s zouden eigen rechtbanken hebben, met aan het hoofd leidinggevenden binnen de kerk. Die zouden daders van misbruik veelal milde straffen opleggen, zoals in het uiterste geval verbanning uit de kerk.