Zeker 24 doden bij aanslag in noordoosten van Nigeria

Bij explosies in en rondom een moskee in het noordoosten van Nigeria zijn dinsdag volgens de lokale politie zeker 24 doden gevallen. Tegenover persbureau Reuters verklaren autoriteiten dat het dodental nog kan oplopen. Er liggen nog “ruim twaalf mensen” in het ziekenhuis.

In de stad Mubi, in het noordoosten van het land, vond een aanslag met meerdere bommen plaats. Een zelfmoordterrorist bracht zichzelf om één uur ‘s middags tot ontploffing bij de moskee. Ooggetuigen vertellen de internationale persdienst AP dat zij daarvoor een jonge man met een bomgordel de moskee zagen ingaan. De tweede explosie volgde op zo’n tweehonderd meter afstand van de moskee, terwijl gelovigen uit het gebedshuis probeerden te vluchten.

In grondgebied waar Boko Haram om vecht

Politieagenten hebben het gebied rond de moskee afgezet. De gebruikte methode zou volgens lokale autoriteiten overeenkomen met eerdere aanslagen die in Nigeria zijn gepleegd door de islamitische terreurgroep Boko Haram. Boko Haram heeft de bomaanslag van dinsdagmiddag nog niet opgeëist. De terreurorganisatie stuurt wel vaker zelfmoordterroristen om aanslagen te plegen op drukbezochte plekken.

Lees ook: Behalve zelfmoordaanslagen is Boko Haram ook bekend van de ontvoeringen van kinderen uit Nigeriaanse dorpen. Sinds 2013 werden meer dan 1000 schoolkinderen ontvoerd , blijkt uit een rapport van Unicef.

Al sinds 2009 strijdt de groepering met Nigeriaanse troepen om grondbezit. De fundamentalistische groepering wil een streng-islamitische staat inrichten in het noordoosten van Nigeria.

Ook Mubi werd eerder getroffen door het geweld dat de deelstaat Adamawa teistert. Boko Haram had tot 2015 een sterke aanwezigheid in Adamawa, daarna kregen overheidstroepen weer meer macht in het gebied. In november vorig jaar kwamen vijftig inwoners van Mubi om het leven bij een andere zelfmoordaanslag op een moskee. Vorige maand vielen bij de stad Maiduguri zeker vijftien doden door aanvallen die vermoedelijk het werk waren van Boko Haram.

De dubbele aanslag vond dinsdagmiddag plaats in Mubi, in het noordoosten van Nigeria: