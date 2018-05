Trump stelt heffing op staal uit voor EU

De Amerikaanse president Donald Trump geeft de Europese Unie en buurlanden Canada en Mexico een maand langer vrijstelling van de importheffingen op staal en aluminium die hij in maart heeft afgekondigd. De vrijstelling loopt nu tot 1 juni, wanneer een definitief besluit over de importheffingen moet worden genomen.

Dat heeft een bron met kennis van de beslissing maandagavond laten weten, melden Amerikaanse media. Door de verlenging wordt een dreigend handelsconflict tussen de VS en de EU, met voorgenomen vergeldingsmaatregelen, vooralsnog afgewend.

Brazilië, Australië en Argentinië hebben ondertussen principe-akkoorden bereikt met de regering-Trump om bespaard te blijven van de heffingen, die met name gericht zijn tegen China. Deze akkoorden, waarvan de inhoud niet bekend is gemaakt, zullen in de komende maand worden uitgewerkt, aldus de bron.

De heffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium werden in maart afgekondigd, maar Trump verleende een aantal bondgenoten van de VS vrijstelling tot 1 mei. Zuid-Korea kreeg een permanente vrijstelling. De vrijstellingsperiode voor de EU, Canada, Mexico, Brazilië, Argentinië en Australië zou in de nacht van maandag op dinsdag aflopen.

Bescherming voor Amerikaanse producenten

Doel van de importheffingen, die zijn ingesteld uit nationale veiligheidsoverwegingen, is om Amerikaanse staal- en aluminiumproducenten te beschermen tegen buitenlandse concurrentie, vooral vanuit China. Dat land wordt er door de regering-Trump van beschuldigd de Amerikaanse markt te overspoelen met goedkope metalen.

De Europese Unie, die jaarlijks ongeveer 6,4 miljard dollar aan metalen exporteert naar de VS, heeft fel tegen de heffingen geprotesteerd. Als heffingen tegen Europees staal en aluminium van kracht worden, wil de EU importheffingen instellen op Amerikaanse producten ter waarde van ongeveer 3 miljard euro, variërend van spijkerbroeken tot motorfietsen.

Ook Canada, de grootste buitenlandse staalleverancier van de VS, verzet zich tegen de heffingen. Volgens de Canadese premier Justin Trudeau is het ,,een erg slecht idee” voor de zeer geïntegreerde handel tussen de twee buurlanden, die evenals Mexico deel uitmaken van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord NAFTA.

De regering-Trump is naar eigen zeggen bereid om bondgenoten permanente vrijstelling te verlenen in ruil voor akkoorden over invoerquota’s. Zo kreeg Zuid-Korea een vrijstelling na een toezegging dat het land de uitvoer van staal naar de Verenigde Staten met ongeveer 30 procent zal beperken, meldt persbureau Reuters.

,,In al deze onderhandelingen richt de regering zich op quota’s om invoer te beperken, overslag te voorkomen en de nationale veiligheid te beschermen”, aldus het Witte Huis. Daarbij wil de regering voorkomen dat importen uit andere landen Chinese importen vervangen.

Europese leiders zijn echter niet geïnteresseerd in quota’s, bleek dit weekeinde na een onderhoud van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Theresa May. Volgens Merkel, die vrijdag op bezoek was in het Witte Huis, waren de drie het erover eens dat de EU ,,vastberaden is haar belangen te behartigen binnen het multilaterale handelsregime.”