Koude tomatensoep, ricotta

Dit is een ideale soep voor de warmere dagen. Hij valt of staat met de kwaliteit van de ingrediënten, gebruik dus goede olijfolie en smaakvolle cherrytomaatjes. Locatellli adviseert om de kleine komkommers te gebruiken, omdat die minder waterig zijn en rijker van smaak. Vergelijkt u ze maar eens, die kleintjes zijn een stuk lekkerder en ook perfect als gezonde snack.

Doe de tomaten en de komkommer in een blender met de olijfolie en de fijngesneden munt en pureer alles glad. Giet de puree door een zeef in een kom. Proef, breng op smaak met zout en peper en zet de soep 3-4 uur in de koelkast. Klop in een andere kom de ricotta en de bieslook door elkaar. Schep de soep in kommen en druppel er theelepeltjes ricotta over. Garneer elke kom met muntblaadjes en een half cherrytomaatje.