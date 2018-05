Sterke omzetgroei Bijenkorf, toch ontslagen

De Bijenkorf ziet de omzet voor het vijfde jaar op rij groeien. De dinsdag gepubliceerde jaarcijfers van 2017 laten zien dat de omzet ten opzichte van het jaar daarvoor met 12 procent is gegroeid, naar 453,7 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg de omzet 405,1 miljoen.

Het bedrijf maakte daarnaast dinsdag bekend dat er afgelopen jaar voor ruim 33 miljoen is geïnvesteerd in de winkels en online. Voornamelijk de webshop is gegroeid, maar ook de winkels hebben aan de groei bijgedragen. Het aantal bezoekers in de winkels steeg ten opzichte van 2016 met 2 procent en online met 24 procent.

De operationele winst is in 2017 gestegen met 2,7 miljoen euro naar 38,7 miljoen euro, een stijging van 8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Over nettowinst doet het bedrijf geen uitspraken. De omzetstijging heeft onder andere te maken met de introductie van gratis verzendingen voor klanten in Nederland en België.

143 ontslagen

Ondanks de sterke groei houdt de Bijenkorf vast aan de geplande sluiting van het distributiecentrum in Woerden. Daarbij verliezen 143 mensen hun baan. In 2017 kondigde het bedrijf aan de twee bestaande distributiecentra (één voor online en één voor de fysieke winkels) samen te voegen tot een nieuw te bouwen distributiecentrum, dat medio 2019 klaar moet zijn. Het warenhuis wil de bevoorrading voortaan volledig laten doen door het bedrijf Ingram Micro, dat nu ook al de bevoorrading van de webshop van Bijenkorf doet.

Lees ook de column van Jannetje Koelewijn uit 2017: Zo houdt de Bijenkorf zijn personeel scherp

Luxer segment

De laatste jaren probeert de Bijenkorf zich te positioneren in een luxer segment en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Zo heeft het bedrijf de Drie Dwaze Dagen afgeschaft, omdat het stunten met prijzen niet past bij de nieuwe koers die het bedrijf wil varen.

Ook zijn er de laatste jaren diverse warenhuizen gesloten. In 2013 sloot de Bijenkorf zijn filialen in Arnhem en Enschede en in 2016 zijn de filialen in Den Bosch, Groningen en Breda gesloten. Er zijn nu nog zeven filialen over: in Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Utrecht en Rotterdam.

De omzetgroei van de Bijenkorf komt enigszins overeen met de landelijke trend. Het aantal fysieke kledingwinkels neemt de laatste jaren af, terwijl de kledingverkoop online sterk toeneemt, zo blijk ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).