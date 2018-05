Ruim 1,5 jaar cel en tbs voor Bart C. voor misbruik op opvang

Bart C., een voormalige medewerker van buitenschoolse opvang (bso) Partou in De Bilt, is dinsdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 20 maanden cel en tbs met voorwaarden. Ook heeft C. een gebiedsverbod opgelegd gekregen en mag hij geen contact met de slachtoffers en hun familie hebben.

De 27-jarige C. pleegde ontucht met zeven kinderen op de bso. Het Openbaar Ministerie (OM) had hierom 2,5 jaar celstraf met tbs en een contactverbod met kinderen geëist.

De rechtbank oordeelt dat C. verminderd toerekeningsvatbaar is en rekent het hem zwaar aan dat hij zijn eigen behoeften diverse keren boven de belangen van de jonge slachtoffers heeft gesteld. Hij krijgt een gebiedsverbod voor de gemeente de Bilt opgelegd en mag voorlopig geen contact hebben met minderjarigen.

Misbruik bekend

Bart C. heeft tussen januari 2016 en augustus 2017 zeven meisjes gedwongen om onzedelijke handelingen te verrichten. C. wilde dat zij hem betastten en hem in zijn geslachtsdeel trapten. Aan een achtste meisje zou hij zijn geslachtsdeel hebben laten zien, maar van dit feit werd C. dinsdag vrijgesproken. In augustus 2017 werd hij opgepakt nadat de ouders van twee van deze kinderen aangifte hadden gedaan tegen de man, waarop nog vijf aangiften van ontucht volgden.

C. heeft het misbruik voor een groot deel bekend. Ook erkende hij eerder al dat hij behandeling nodig heeft. Hij is niet eerder veroordeeld voor zedendelicten.

Het misbruik vond plaats op een afdeling van bso Partou in De Bilt, waar kinderen vanaf vier jaar buiten schooltijden opgevangen worden. C. was hier werkzaam als pedagogisch medewerker.

De zaak leidde tot veel commotie in het dorp. C. was geliefd onder kinderen en ouders. Katinka Reuling, bestuursvoorzitter van de bso, reageerde geschrokken op de aangiften tegen haar medewerker. “Hij werkte hier sinds 2012 en was een zeer gewaardeerde collega van onbesproken gedrag”, zei Reuling vorig jaar tegen NRC. Er was volgens haar geen aanleiding om te denken dat er iets mis was.