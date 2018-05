Rapport: nationalisatie SNS had vermeden kunnen worden

De Nederlandse staat had de nationalisatie van SNS Reaal in 2013 „kunnen of misschien wel moeten” vermijden. Die conclusie trekken deskundigen die de nationalisatie destijds voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam hebben onderzocht, in een rapport. In plaats daarvan had de staat kunnen kiezen voor een reddingsscenario door de Britse investeringsmaatschappij CVC.

Destijds zeiden de toezichthouders dat er te veel onzekerheden en complicaties waren rondom een deal met CVC. Volgens De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën zou het financiële concern daardoor mogelijk gesplitst moeten worden. De specialisten zeggen dat het CVC- scenario wel degelijk haalbaar was. Het ministerie van Financiën „lijkt vooral een politieke keuze te hebben gemaakt en geen economische” schrijven de experts in het rapport.

Een redding door de Britse investeerders bood zelfs voordelen, volgens het rapport. De staat had dan minder geld hoeven bijleggen. Ook was volgens de experts niet te verwachten dat het uitblijven van nationalisatie zou leiden tot een bankrun.

Geen andere oplossing

Er was nog een derde „levensvatbaar scenario”, volgens de specialisten. Een noodregeling, gevolgd door faillissement, zou een realistisch toekomstscenario voor SNS Reaal zijn geweest, vooral vanuit het perspectief dat dit mede tot basis zou moeten dienen voor de bepaling van de schadeloosstelling aan beleggers.

SNS Reaal moest in februari 2013 door de staat worden genationaliseerd om een faillissement te voorkomen. Een jarenlang slecht presterende vastgoedtak, Property Finance, had de bank-verzekeraar zo veel verliezen opgeleverd dat een andere oplossing niet mogelijk was, oordeelden destijds de autoriteiten.

De nationalisering van SNS Reaal kostte 3,7 miljard euro. De vastgoedtak werd verzelfstandigd, de verzekeringstak werd verkocht aan het Chinese Anbang. De bank, die inmiddels door het leven gaat als De Volksbank, is nog altijd in handen van de Nederlandse staat.

Volgens de experts bedroeg de waarde van de bezittingen van de schuldeisers en obligatiehouders van SNS Reaal 282,4 miljoen euro als de bankverzekeraar failliet was gegaan. Dat is flink hoger dan berekend.

Het ministerie van Financiën zegt in reactie het rapport te bestuderen. Het zal zijn „commentaar bij de Ondernemingskamer inbrengen” en wil tot die tijd niets kwijt, aldus het ANP. Het departement wijst erop dat de Raad van State de noodzaak van de onteigening al eens heeft bevestigd en stelt dat die dus „niet meer ter discussie staat”. (ANP)