Spectaculaire zwembaden en demonstraties, zo beleef je Parijs eens anders

Elke wijk is een eigen dorp

We’ll always have Paris. D’accord. Maar wat is Parijs eigenlijk? Voor toeristen: ‘Paris intra muros’, de schamele 105 vierkante kilometers binnen de Périphérique met als bonus de parken van Vincennes en Boulogne. Da’s kleiner dan Amsterdam!

Elk buurtje heeft zijn eigen karakter, van de deftige Rive Gauche tot de ooit volkse maar nu steeds meer veryupte noordoostkant. En behalve voor werk komen veel Parijzenaars hun eigen wijk vaak nauwelijks uit. Alles is er, als in een dorp. Op vrije dagen gaan ze het liefst helemáál weg: dan verruilen ze de stadse dieseldampen voor het maison de famille. Achtergebleven toeristen wanen zich in een openluchtmuseum.

Wie modern Parijs wil ontdekken, klimt over die denkbeeldige stadsmuur en gaat in de banlieue op zoek naar wat bestuurders als ‘Grand Paris’ kennen en de banlieusards zelf liefkozend ‘Paname’ noemen.

Eten tussen de hipsters

Geen nieuws: het Parijse leven draait om eten. Over het juiste ingrediënt, die mooie vis of vergeten knol uit Bretagne, kunnen Parijzenaars eindeloos discussiëren. Dat kan natuurlijk in een restaurant, maar wie zich echt in het culinaire leven wil storten, bezoekt een van de vele markten. Niet door toeristen platgelopen marktjes als Les Enfants Rouges bij de Marais, maar bijvoorbeeld die op Avenue du Président-Wilson, in het zestiende arrondissement. Die is (op woensdag- en zaterdagochtend) een van de chicste van de stad met veel vergeten groenten. Of probeer de wat volksere markt op Boulevard Richard Lenoir (dinsdag en vrijdag). Wie zich onder banlieue-hipsters wil begeven, probeert een van de vele markten in opkomend Montreuil. Lang wachten in de rij is deel van de ervaring. En ja, het is goed gebruik om ook daar culinaire conversaties te beginnen.

Pak een demonstratie mee

De guillotine mag weg zijn, de opstandige geest is gebleven. Stakingen en demonstraties kunnen onhandig zijn, maar Parijzenaars klagen nauwelijks omdat ze weten dat ze op een goede dag zélf met een spandoek in verzet komen. Vrijwel iedere weekenddag kun je terecht op Place de la République, waar soms drie verschillende demonstraties plaatsvinden. Doordeweeks is er vrijwel permanent een kleine ‘manif’ op Place Édouard Herriot achter de Assemblée Nationale. Websites, zoals evous.fr, en de krant Le Parisien (bij het weerbericht) inventariseren de acties. Die lijstjes worden ook goed gevolgd door straatverkopers van de verplichte actiehap: stokbrood met merquez.

In Parijs zijn de hemelbestormers van ’68 nu het establishment. Lees ook deze historische terugblik.

De beste zwembaden

Parijzenaars zijn niet de meest sportieve types. Maar om in vorm te blijven is tenminste één nette sport breed geaccepteerd: zwemmen. Baantjes trekken kan in maar liefst 45 gemeentelijke zwembaden. Zoals het spectaculaire Piscine Pontoise, dat onder andere figureerde in Bleu van Kieslowski en in Amélie. Nog beroemder is het in art-decostijl gebouwde Molitor, bij het Bois de Boulogne. Maar dat is nu nog alleen voor gasten van het hotel toegankelijk. Het beste zwembad van Parijs ligt volgens uitgaansblad Figaroscope niet in Parijs zelf, maar in het rijke banlieue stadje Neuilly. Het Piscine Josephine-Baker in de Seine is een goede tweede: overdekt in de winter, open in de zomer. Let op: badmutsen verplicht, shorts strikt verboden.

Stad van de fotografie

Frankrijk, meer in het bijzonder Parijs, claimt de uitvinding van de fotografie. Nergens zijn zo veel centra voor fotografie, gespecialiseerde musea en fotogaleries. Rondom Paris Photo, in november, werd vroeger tweejaarlijks het festival Mois de la Photo georganiseerd. Dat is nu verplaatst naar april en vindt voor een groot deel plaats in ‘Grand Paris’, dus buiten de muren. Bij L’Arche du photojournalisme en Le Bal van Raymond Depardon zijn bijzondere tentoonstellingen. Je kunt ook jezelf laten fotograferen. In Frankrijk zijn voor officiële documenten foto’s uit automatische fotohokjes nog toegestaan. Vintage ‘Photomatons’ vind je onder andere in het Palais de Tokyo en in de muur aan de rue des Trois Frères in Montmartre. Populair na een paar glazen wijn.