Opnieuw mishandeling bij studentencorps Vindicat

Opnieuw is een lid van het Groningse studentencorps Vindicat mishandeld. Het slachtoffer zou een lichte hersenschudding hebben opgelopen, letsel aan zijn gebit en een snee in zijn neus, meldt het Dagblad van het Noorden. Vorig jaar werd een lid ook al veroordeeld voor mishandeling.

De recente mishandeling vond plaats op 3 december vorig jaar, de laatste nacht van een driedaags feest van Vindicat. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland is het slachtoffer geslagen. Het slachtoffer heeft zelf aangifte gedaan, bevestigt het OM. Twee 22-jarige Vindicaters moeten in juli voor de politierechter verschijnen voor eenvoudige mishandeling.

Niet gemeld

Het Groningse studentencorps heeft het incident niet gemeld bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), bevestigt een woordvoerder van de universiteit. Daarmee heeft Vindicat de ‘Gedragscode studentenverenigingen en -organisaties’ geschonden die is opgesteld door de Advies Commissie Introductietijden (ACI) van de RUG en Hanzehogeschool Groningen en is getekend door ongeveer zestig verenigingen, waaronder Vindicat.

Door het incident niet te melden riskeert het studentencorps dat de universiteit alle banden verbreekt en de beurzen voor volgend studiejaar voor het bestuur van Vindicat stopzet, al staat dat nog niet vast, zegt de woordvoerder. De universiteit gaat zich beraden over de verder te nemen sancties. “Vindicat moet nu zo snel mogelijk openheid geven en dat gaan ze ook doen”, aldus een woordvoerder van de RUG. “Ze hebben hun handtekening onder de gedragscode gezet.”

Dat onderschrijft ook de gemeente Groningen. “De burgemeester laat zich informeren en heeft direct contact met de universiteit”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Het is nu verder aan de universiteit om vervolgstappen te nemen.” Vindicat was dinsdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Sushirestaurant

De bestuursbeurzen voor Vindicat werden in september vorig jaar al ingetrokken voor dit studiejaar vanwege verschillende incidenten waarbij de vereniging betrokken was. Zo zouden leden van het studentencorps zich ernstig hebben misdragen in een Gronings sushirestaurant en bij een sportvereniging.

Twee jaar geleden ontstond er ook al veel ophef nadat een lid van Vindicat was mishandeld. Tijdens een ontgroening zou een ander lid van het studentencorps op zijn hoofd zijn gaan staan. Het slachtoffer liep daarbij hersenletsel op. De 24-jarige student kreeg daarvoor een werkstraf van 240 uur.

Ook kwam Vindicat uitvoerig in het nieuws door de zogenoemde ‘bangalijsten’, een soort ‘sletverkiezing’. Leden van de vereniging publiceerden een lijst met een seksuele beoordeling van 22 studentes met daarbij hun telefoonnummer.