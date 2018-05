OM: campagnefilmpje PVV niet strafbaar

De video die de PVV in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de zendtijd voor politieke partijen uitzond, is niet strafbaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendgemaakt. Volgens het OM is er geen sprake van groepsbelediging. Ook zou de video niet aanzetten tot haat of discriminatie.

In het filmpje van de partij van Geert Wilders staat in grote rode letters “islam is”, gevolgd door een aantal negatieve zaken waaraan de godsdienst volgens de PVV gelijk staat. Onder meer discriminatie, vrouwenhaat en slavernij passeren de revue. De video sluit af met de leus “islam is dodelijk”. Uit de lijn die de woorden onderstreept druipen rode druppels bloed.

Wilders: filmpje opnieuw op tv

Volgens het OM gaat de boodschap alleen over de islam als religie, niet over de aanhangers van de godsdienst. Daarom kan volgens Justitie niet gesteld worden dat de video negatieve gevoelens over een groep mensen aanwakkert. Ook zou het filmpje niet “ophitsend of aanmoedigend” werken, kijkers zouden niet gewelddadig worden van de video.

Na de uitzending van de video riep de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) politieke partijen op om aangifte te doen tegen de PVV, omdat de video “haatzaaiend” zou zijn. In totaal zijn er nu zeventien aangiften geseponeerd, meldt het OM. Volgens een woordvoerder zijn deze ingediend door “een mix van organisaties en particulieren”.

Wilders reageert op Twitter tevreden op het nieuws. Volgens de PVV-voorman zal de video opnieuw uitgezonden worden.