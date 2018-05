Meeliften op andermans handelsnaam kan soms wel

Addcom of Appcom: is er verwarringsgevaar en mogen die twee namen naast elkaar op de markt blijven bestaan? Dat is de vraag waarover de rechtbank Amsterdam zich vorige maand boog. Addcom is een marketingbedrijf uit Amersfoort (anno 1996) dat allerlei fysieke en online diensten aanbiedt. Het bedrijf bedacht onder meer de AfvalWijzer, een app waarmee je kunt zien wanneer de vuilniswagen komt.

Op welk moment Addcom het Venlose Appcom in de gaten kreeg, vermeldt het vonnis helaas niet. Maar Addcom was niet blij met deze commerciële stoorzender. Appcom bestaat sinds 2013 en maakt mobiele sites, webwinkels en apps, bijvoorbeeld Uitslagen.nl. Daarop kun je na een sportevenement meteen de uitslag zien. Beide bedrijven zitten op dezelfde markt, met als onderscheid dat Appcom alleen apps maakt. Juridisch draait het om de Handelsnaamwet, die in art. 5 verbiedt een naam te voeren die zo sterk lijkt op die van een ander, ouder bedrijf dat het publiek daardoor ‘verwarring te duchten’ heeft.

Verwarring is een uiterst subjectieve beleving en daarom inventariseert de rechter álle omstandigheden. Hier stelt de rechter vast dat ‘visueel en auditief’ beide namen gelijkenis vertonen, beide een duidelijke samenstelling vormen van afkortingen en daardoor niet duidelijk beschrijven wat de bedrijven doen. Over de ondernemingen zelf merkt de rechter op dat ze ‘als geheel’ niet op elkaar lijken, maar dat ze wel vergelijkbare diensten leveren. Beide bedrijven richten zich met sites en via Facebook tot heel Nederland, vooral tot professionals bij bedrijven en instellingen. De zakelijke markt heeft „een hoger dan gemiddeld niveau van oplettendheid”. En dat leidt tot de conclusie dat „in geringe mate verwarringsgevaar wel mogelijk is. Maar niet iedere graad van verwarring rechtvaardigt een gebod tot naamswijziging.” En hier is dat gevaar onvoldoende. Appcom mag zo blijven heten en Addcom moet dat accepteren.

www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2018:2558