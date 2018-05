Marokko zegt diplomatieke banden met Iran op

Marokko wil de dipomatieke banden met Iran verbreken. Dat vertelde de minister van Buitenlandse Zaken Nassaer Bourita op dinsdag aan journalisten. Hij beschuldigt Iran ervan het Front Polisario te steunen, de organisatie voor een onafhankelijke Westelijke Sahara. Volgens de minister levert Teheran wapens aan de leden van de onafhankelijkheidsbeweging.

Over de bestemming van de Westelijke Sahara bestaat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw onenigheid. Marokko claimde het grondgebied destijds als onderdeel van de zuidelijke provincies. Polisario wil in dezelfde regio echter een aparte staat stichten voor het Sahrawi-volk. Het conflict was ook gewelddadig, tot 1991, toen de beide partijen een wapenstilstand tekenden. De onafhankelijkheidsbeweging wel nog actief en de kwestie rond de Westelijke Sahara ligt nog altijd gevoelig.

Ambassadeur het land uit

Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bewijs te hebben dat Teheran wapens levert aan de groepering. Ook zouden leden van de Polisario-beweging door Iran worden getraind. Minister Bourita zei dinsdag dat de ambassade in Teheran zal worden gesloten. Marokko zal ook de Iraanse ambassadeur het land uitzetten. Behalve met Iran verbreekt Marokko ook de relatie met het Libanese Hezbollah, dat het ook beschuldigt van steun aan de onafhankelijkheidsbeweging in de Sahara.

Marokko beschuldigt het Front Polisario ervan in april meerdere aanvallen te hebben uitgevoerd in het uiterste zuiden en oosten van het land. Daarbij zouden leden van Polisario ook de bufferzone, die door VN-blauwhelmen wordt bewaakt, zijn binnengevallen.

Hezbollah noch Iran hebben gereageerd op de uitspraken van Bourita. Het is wel bekend dat het regime in Teheran eerder steun heeft geboden aan Polisario. Toen secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon twee jaar geleden de Marokkaanse aanwezigheid in het gebied een “bezetting” noemde, eiste Rabat het vertrek van VN-hulpverleners uit de Westelijke Sahara.