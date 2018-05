KLM bereikt akkoord met piloten over nieuwe cao

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een akkoord bereikt met pilotenbond VNV over een nieuwe cao. Het akkoord voor de 2.800 KLM-vliegers is verrassend: gevreesd werd dat eisen van de piloten voor een conflict met de directie zouden zorgen. Beide partijen zeggen op korte termijn met details over de overeenkomst naar buiten te komen.

Begin dit jaar dreigde de VNV met acties, mogelijk in de meivakantie, om niet nagekomen toezeggingen van de KLM-directie af te dwingen.

In ruil voor meer invloed op het beleid sloot de VNV eind 2014 een cao met een looptijd van drie jaar waarin de productiviteit van de piloten omhoog ging. Ze gingen harder werken voor hetzelfde geld. Bij het aflopen van die cao, eind 2017, waren twee van de drie tegenprestaties echter niet geleverd door KLM. Voorafgaand aan de onderhandelingen over een nieuwe cao eisten de piloten een oplossing voor hun zetel in de raad van commissarissen van moedermaatschappij Air France-KLM en hun aandelenpakket met een waarde van 80 miljoen euro.

Onverzoenlijk

De cao-onderhandelaars moesten het ook eens worden over een andere grief van de vliegers. Zij hebben de laatste drie jaar naar eigen zeggen meer geleverd dan de vereiste 12 procent productiviteitsverhoging. Volgens de VNV hebben de twee andere cao-groepen binnen KLM, het cabine- en grondpersoneel, aanzienlijk minder geleverd.

Zowel bij KLM als Air France eisen de vakbonden verbetering van de arbeidsvoorwaarden omdat Air France-KLM in 2017 na een aantal moeizame jaren zeer goed heeft gepresteerd. Het operationeel resultaat steeg met 42 procent tot 1,5 miljard euro. Air France droeg 588 miljoen euro bij, KLM 910 miljoen euro. Bestuurders van andere Nederlandse bonden vreesden dat de KLM-piloten in navolging van hun Franse collega’s forse salariseisen voor 2018 zouden stellen.

Het personeel van Air France heeft sinds februari al elf dagen gestaakt. Met name pilotenbond SNPL stelt zich onverzoenlijk op. Nieuwe stakingen staan gepland voor 3, 4, 7 en 8 mei. Volgens de Franse krant La Tribune neemt het draagvlak onder piloten voor de acties snel af. Op vrijdagavond wordt de uitslag verwacht van een door de directie uitgeschreven consultatie over het laatste loonvoorstel onder alle werknemers. Bij een afwijzing stapt topman Jean-Marc Janaillac op.