Jan van Halst vertrekt bij gedegradeerd FC Twente

Commercieel directeur Jan van Halst vertrekt bij FC Twente. Dat maakte hij dinsdagmiddag bekend. Het vertrek van Van Halst volgt op de degradatie van de Enschedese club uit de eredivisie. Afgelopen zondag verloor de club uit Enschede met 5-0 van Vitesse.

De oud-profvoetballer en voetbalanalist bij Ziggo Sport zegt zich “medeverantwoordelijk” te voelen voor de diepe val van de club. Hij werd enkele weken geleden, na kritiek op zijn functioneren, al ontheven van zijn taken als technisch directeur van FC Twente. Hij bleef nog wel aan als commercieel directeur, maar legt nu ook die functie neer. “Ik snap zijn besluit, hoe jammer dat ook is”, aldus algemeen directeur Erik Velderman.

Op het financiële wanbeleid dat in 2016 bijna tot gesanctioneerde degradatie leidde, volgde twee jaar later alsnog de sportieve val. Lees ook: ‘Het enige wat FC Twente moest doen, is verdomme niet degraderen’

De 49-jarige Van Halst is er als commercieel directeur niet in geslaagd om orde op zaken te stellen bij de club, die een budget heeft van 30 miljoen euro, maar al enkele jaren kampt met financiële problemen.

Ook lukte het hem niet om een goede selectie samen te stellen en de slechte resultaten van de club aan te pakken, in de twee jaar dat hij technisch directeur was. Het is voor het eerst in 35 jaar dat de Enschedese club degradeert. Van Halst begon twee jaar geleden als technisch directeur, nadat hij in de jaren 2010 en 2011 al eens als manager algemene zaken aan de club verbonden was geweest.

‘Doet vreselijk pijn’

“Ik wist waar ik aan begon toen ik ruim twee jaar geleden instapte. De club hing aan een zijden draad, de financiën waren niet op orde en de organisatie was uitgehold”, aldus Van Halst in een verklaring. “Ondanks dat we op heel veel fronten goede stappen voorwaarts hebben gezet – met betrekking tot de organisatie, de financiën en het puinruimwerk dat is verricht – is het dit seizoen sportief niet goed gegaan. Dat doet mij ook vreselijk veel pijn.”

Onder de leiding van Van Halst werd dit seizoen trainer René Hake ontslagen en Gertjan Verbeek aangesteld. Verbeek werd in maart op non-actief gesteld door FC Twente.

Algemeen directeur Erik Velderman: “Jan heeft zich twee jaar lang letterlijk dag en nacht ingezet voor de club. Toen Jan instapte, stond de club in de brand en stond het voortbestaan serieus op het spel. [...] Mede dankzij zijn inzet werd de club in 2016 gered en konden we weer langzaam bouwen aan de toekomst. [...] Dit jaar is voor iedereen bij FC Twente een zeer teleurstellend seizoen op sportief vlak, ook voor ons als directie.”