In Oost-Europa zet men zich al schrap

In station Warschau-Centraal staat een blauw-grijze hogesnelheidstrein met spitse neus klaar om reizigers met 250 kilometer per uur naar het zuiden te brengen. Het traject, van het noordelijke Gdansk via Warschau tot in Krakau, duurt vandaag vijfenhalf uur, twee uur minder dan voor de ingebruikname van de trein in 2014. Het is een van de eerste hogesnelheidslijnen in Oost-Europa. Een kwart van die financiering kwam van de Europese Unie.

Voor de Unie als geheel is het zevenjarige EU-budget ter waarde van 1.000 miljard euro, waarover lidstaten nu in Brussel onderhandelen, slechts een kostenpost van iets meer dan 1 procent van het Europese bruto nationaal product. Maar voor Oost-Europese netto-ontvangers is de impact enorm — vooral van de 350 miljard ‘cohesiefondsen’, bedoeld om sociaal-economische verschillen in Europa te verkleinen.

Nieuwe snelwegen, nieuwe harttransplantatiecentra, nieuwe zwembaden: overal in Oost-Europa markeren tegen de muur gespijkerde bordjes projecten die met Europees geld zijn gefinancierd. Voor veel burgers is het een van de meest tastbare resultaten van het EU-lidmaatschap.

„EU-fondsen hebben het leven beter gemaakt in Polen, tot diep in de provincie”, zegt Sebastian Plociennik, econoom bij het Poolse Instituut voor Internationale Aangelegenheden (PISM), een denktank gefinancierd door de Poolse regering.

Maar Polen dreigt samen met andere Oost-Europese lidstaten in te moeten leveren vanaf 2021. Dat voorziet het ontwerp voor de Europese meerjarenbegroting dat de Europese Commissie deze woensdag presenteert. In het ontwerp ligt de nadruk in stijgende mate op criteria als migratiedruk en jeugdwerkloosheid. Gevolg: winst voor Zuid-Europa, verlies voor Oost-Europa.

Bovendien voorziet het voorstel in een koppeling tussen de subsidies die een land ontvangt en het functioneren van de rechtsstaat. Zo zou de EU-begroting een hefboom worden waarmee Brussel druk kan uitoefenen op regeringen die, zoals in Polen en Hongarije, de ‘illiberale’ toer op gaan en hun rechtspraak fundamenteel vertimmeren. Deze zogenoemde conditionaliteit geniet de steun van nettobetalers zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Schadebeperking

Voor Oost-Europese landen wordt schadebeperking de inzet van de onderhandelingen. Polen, de grootste begunstigde in absolute termen, ontvangt tussen 2014 en 2020 77 miljard euro. Landen als Bulgarije, Roemenië en Hongarije kregen naar verhouding nog meer. In Hongarije waren EU-fondsen sinds 2014 goed voor 3 procent van het bruto binnenlands product en 43 procent van de publieke investeringen. Zonder Europees geld zouden de spectaculaire economische groeicijfers in Oost-Europa een stuk minder glansrijk zijn.

EU-begrotingscommissaris Guenther Oettinger verklaarde dat het opnemen van rechtsstatelijke voorwaarden in de begrotingsgesprekken noodzakelijk is. Onafhankelijke rechtbanken zijn immers nodig, stelde Oettinger, „om geld te kunnen terugeisen via de rechtbank in geval van corruptie of verduistering”. In veel Oost-Europese landen schat de Commissie het risico op corruptie hoog in; met de regering verknoopte elites en verrijkten zich er de afgelopen jaren met behulp van Europese subsidies.

De Commissie hoopt dat de dreiging van conditionaliteit op zich al effect heeft. Zo lijkt de bereidheid van de Poolse regering toegenomen om te onderhandelen over haar controversiële juridische hervormingen. Die versterkten de greep van de nationaal-conservatieve regering op de rechtspraak en druisen volgens de Commissie in tegen de grondwet.

Maar kritische grondwetsdeskundigen verwachten weinig van dergelijke onderhandelingen. Over de fundamenten van de rechtsstaat kun je geen compromissen sluiten, zeggen ze. Bovendien hebben de effecten van de controversiële hervormingen hun doel al grotendeels bereikt. Zelfs als Warschau en Brussel een compromis bereiken, blijft de vraag of de rechters die de regering volgens de Commissie op ongrondwettige wijze benoemde, hun positie zullen verliezen. Eerder won de Europese Commissie al een zaak tegen de Hongaarse regering voor het Europese Hof, nadat premier Viktor Orbán een groep hoge rechters met gedwongen pensioen stuurde. De Commissie kreeg gelijk, maar de vervangen rechters kregen hun baan niet terug.

Conditionaliteitsmechanisme

Ook het optuigen van het conditionaliteitsmechanisme zelf wordt een moeilijke oefening. De kans is vrij groot dat het een tandeloos ding wordt, zegt de Slowaak Milan Nic, analist bij de Duitse denktank voor internationale politiek DGAP. „Het is best mogelijk dat we uiteindelijk mooie pr krijgen, waarbij de Commissie wat lijkt te doen aan de rechtsstaat, maar de middelen weinig efficiënt blijken.” Ook het gekorte bedrag zal uiteindelijk wel meevallen, denkt Nic: „Orbán heeft het wellicht al ingecalculeerd. En het wordt sowieso pas een probleem voor toekomstige regeringen.”

En toch. „Als de deal wordt dat Zuid-Europese landen die rijker zijn dan Polen of Slowakije meer krijgen”, zegt Plociennik, „kan dat tot frustratie leiden in Midden-Europa. Economisch gezien is deze regio een succesverhaal: de Tsjechen hebben de laagste werkloosheid van de EU. Het kan lijken alsof die landen gestraft worden voor hun succes.”

Ook Gergö Medve-Bálint, deskundige in Europese fondsen bij de Hongaarse Academie voor Wetenschappen, waarschuwt: „EU-steun gebruiken als stok tegen lidstaten die zich ‘misdragen’, kan leiden tot verdere radicalisering.” Als de EU iets wil doen aan problemen als corruptie, kan ze volgens hem beter gericht werken. „Door striktere voorwaarden op te leggen en meer controle uit te voeren. Maar dat is onwaarschijnlijk omdat lidstaten zich hiertegen zullen verzetten.”