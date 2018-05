Gibson vraagt faillissementsbescherming aan

De legendarische gitaarbouwer Gibson heeft dinsdag faillissementsbescherming moeten aanvragen. Volgens Amerikaanse media heeft het in Nashville gevestigde bedrijf een schuldenberg van tenminste 100 miljoen dollar (83 miljoen euro) - en mogelijk zelfs 500 miljoen dollar (416 miljoen euro). Gibson is niet langer in staat om schuldeisers te betalen.

Het aanvragen van de bescherming betekent echter niet het einde van het iconische merk: het bedrijf zal waarschijnlijk in afgeslankte vorm verdergaan. Gibson is terechtgekomen in een soort schuldsanering. De gitaarbouwer krijgt nu even de tijd om de schuldenberg af te bouwen. Het bedrijf wil dat doen door zich te focussen op de gezondere instrumententak en het minder goed lopende onderdeel consumentenelektronica (onder meer koptelefoons en speakers) af te stoten. Tot die laatste tak behoort onder meer het onderdeel Woox Innovations, dat in 2014 werd overgenomen van het Nederlandse Philips.

Een ander belangrijke reden voor grote verliezen is dat Gibson te kampen heeft met striktere import- en exportregels voor palissander, een belangrijke houtsoort die in veel gitaren wordt gebruikt.

Het model Gibson Les Paul wordt door muzikanten gezien als een van de beste gitaren die er is. Onder meer Robert Johnson, Eric Clapton, Jimmy Page, Elvis Presley en BB King speelden ooit op een Gibson-gitaar. Er werken momenteel zo’n negenhonderd mensen bij Gibson.