FNV wil ook volgende week acties in het streekvervoer

Buschauffeurs en machinisten in het regiovervoer zullen ook volgende week weer actievoeren voor betere cao. Dat heeft FNV-onderhandelaar Paula Verhoef maandagavond aangekondigd in Nieuwsuur. Er komt geen nieuwe landelijke staking, zoals maandag en dinsdag, “maar we gaan regionaal wel druk zetten”, zei zij. De bonden willen afspraken vastleggen over verlaging van de werkdruk.

Het stakingen in het streekvervoer gaan dinsdag de tweede dag in. De treinen van de NS rijden wel, evenals het Amsterdamse GVB en de Haagse HTM. In Rotterdam rijdt wel het stadsvervoer van de RET, maar staan veel regiobussen stil. De stakers togen dinsdag naar het Malieveld in Den Haag voor een bredere manifestatie van de vakbonden op de Dag van de Arbeid.

Welke acties de FNV komende week van plan is te voeren, lichtte Verhoef niet toe. Pas als de vervoerders bereid zijn te garanderen dat de chauffeurs en machinisten ten minste iedere vier uur kunnen pauzeren, gaan acties van tafel. Dat gaat niet gebeuren, zei Fred Kagie die namens de VWOV de openbaarvervoerbedrijven vertegenwoordigt. “Als we bij het kruisje moeten tekenen, gaat het akkoord niet gesloten worden.” Hij vindt dat de werkgevers de stakers al genoeg tegemoet zijn gekomen en trekt bovendien het mandaat van de FNV in twijfel.

Of ook CNV Vakmensen van plan is volgende week bij eventuele acties aan te sluiten, is nog onduidelijk.