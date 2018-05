Flatgebouw Brazilië stort in tijdens brand, minstens één dode

Een flatgebouw in de Braziliaanse miljoenenstad São Paulo is dinsdag ingestort tijdens een grote brand. Hierbij is zeker één dode gevallen, minstens drie anderen zijn vermist. Het gebouw van 26 etages wordt volgens lokale media bewoond door krakers. Er zouden zo’n vijftig gezinnen in het pand wonen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zich in het gebouw bevonden op het moment van instorting.

De brand ontstond rond 01.20 uur lokale tijd in een appartement op de vijfde verdieping van het verwoeste verbouw, in het centrum van São Paulo. Het vuur breidde al snel uit en bereikte een aangrenzend pand. Dit tweede gebouw is geëvacueerd, volgens de brandweer is hier geen instortingsgevaar. Meer dan honderdvijftig brandweerlieden werden ingezet om de brand te bestrijden.

Gebouw van federale politie

Volgens lokale media werd het ingestorte pand vroeger gebruikt door de federale politie. Bij een eerdere inspectie zou zijn vastgesteld dat het in slechte conditie verkeerde. Bij de opbouw van de verdiepingen zou onder meer te veel hout zijn gebruikt. Hierdoor konden de vlammen zich dinsdag snel verspreiden, zo schrijft een lokale krant. Rond de plaats van de brand zijn drie blokken afgezet.

Diverse media waren ter plekke om de brand te verslaan, toen het gebouw instortte. Het leverde heftige beelden op. Een inwoner van een nabijgelegen flatgebouw filmde onderstaande beelden. Deze kunnen als schokkend worden ervaren.

De brand vond plaats in het centrum van São Paulo, de grootste stad van Brazilië.



Dit bericht wordt aangevuld.