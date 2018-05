Facebook wil gebruikers zoekgegevens laten wissen

Facebook gaat gebruikers de mogelijkheid bieden om hun zoekgeschiedenis op het sociale netwerk te wissen. Topman Mark Zuckerberg maakte dat dinsdag voorafgaand op de Facebook-conferentie F8 bekend.

Sites verzamelen cookies van gebruikers, zogezegd om de werking van de site te optimaliseren. Internetgebruikers kunnen hun browsergeschiedenis, zoals bezochte sites, wissen. Iets soortgelijks wil Zuckerberg ook bij Facebook introduceren: “Het zal simpel worden om uit te wissen (…) waarop je hebt geklikt, welke websites je hebt bezocht etc.”

Het is gebruikers een doorn in het oog dat bepaalde applicaties, pagina’s en websites gegevens over je verzamelen en deze delen met Facebook. Die stelt bedrijven in staat om zo advertenties op maat aan te bieden. “Wanneer je de update installeert zul je in staat zijn informatie over deze apps en websites in te zien en is het mogelijk deze informatie van je account te verwijderen”, aldus Zuckerberg. Of hij daarmee bedoelt dat gegevens over gebruikers daarmee niet meer bij derde partijen worden opgeslagen, is niet duidelijk.

Het initiatief is een reactie op het dataschandaal rond Cambridge Analytica. Facebook deelde gegevens van miljoenen gebruikers met het politieke consultancybedrijf. Die kon daarmee onder meer rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 inspelen op voorkeuren en onvrede van gebruikers. “We hebben nog een keer goed nagedacht en dit is het soort controle waarvan wij vinden dat gebruikers die moeten hebben. Privacyvoorvechters vragen daar al langer om en we zullen met hen samenwerken om dit aan de gang te krijgen.”

Maandag werd tevens bekend dat WhatsApp-oprichter Jan Koum op bij Facebook. Dat zou zijn vanwege botsingen over aanpassingen op het vlak van privacy en databeveiliging die Facebook zou willen doorvoeren bij WhatsApp.

Britse parlement wil Zuckerberg horen, maar komt hij ook?

Eerder op de dag kondigde het Britse parlement aan dat het Zuckerberg een ultimatum heeft gesteld. De Facebook-baas moet of vrijwillig voor het parlement getuigen over het dataschandaal rond Cambridge Analytica of hij wordt daartoe gesommeerd de eerstvolgende keer dat hij voet zet op Britse grond. Of Zuckerberg daarmee naar het Lagerhuis komt, is maar de vraag. Parlementaire commissies kunnen personen die in het VK zijn naar het parlement roepen maar in de praktijk wordt geen straf uitgedeeld als iemand weigert dat te doen.

Het parlement vroeg eerder al of Zuckerberg vragen wilde komen over Cambridge Analytica. De Amerikaan weigerde en stuurde technisch directeur Mike Schroepfer. Zijn bezoek verliep niet naar wens van het parlement. Volgens Lagerhuislid Damian Collins zijn er nog 39 vragen die “open staan” en die het parlement graag beantwoord ziet door Zuckerberg zelf.