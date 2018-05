EU zet zich schrap na uitstel heffingen Trump

De Amerikaanse president Donald Trump geeft de Europese Unie en buurlanden Canada en Mexico een maand langer vrijstelling van de importheffingen op staal en aluminium die hij in maart heeft afgekondigd. De vrijstelling loopt nu tot 1 juni, wanneer een definitief besluit over de importheffingen moet worden genomen.

De Europese Commissie, die een permanente uitzondering op de tarieven had geëist, reageerde dinsdagochtend geïrriteerd. „Het besluit van de VS verlengt de marktonzekerheid, die nu al beslissingen van bedrijven raakt”, aldus een verklaring. Brazilië, Australië en Argentinië, die ook waren uitgezonderd van de heffingen tot 1 mei, hebben intussen principe-akkoorden bereikt met de regering-Trump, volgens persbureaus. Zij maken nu mogelijk aanspraak op een permanente vrijstelling van de heffingen. De inhoud van die akkoorden wordt later bekend gemaakt, maar duidelijk is dat deze landen invoerquota hebben moeten accepteren. Dat betekent dat ze minder staal en aluminium kunnen uitvoeren naar de VS. „In alle onderhandelingen”, zei het Witte Huis volgens persbureaus, „richt de regering zich op quota die import beperken”.

De regering-Trump kondigde de heffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium in maart af. Tot nu toe zijn ze alleen van kracht voor China en Japan. Zuid-Korea kreeg al snel een permanente vrijstelling, na een toezegging dat het land de uitvoer van staal naar de VS met ongeveer 30 procent zou beperken.

De importheffingen zijn volgens het Witte Huis nodig uit nationale veiligheidsoverwegingen. Amerikaanse staal- en aluminiumproducenten moeten kunnen overleven tegen buitenlandse concurrentie, vooral vanuit China. Dat land wordt er door de regering-Trump van beschuldigd de Amerikaanse markt te overspoelen met goedkope metalen. De Chinese overcapaciteit op de staalmarkt is een zorg die overigens ook leeft in Europa.

Geen concessies

De Europese Unie, die jaarlijks ongeveer 6,4 miljard dollar (5,3 miljard euro) aan metalen exporteert naar de VS, weigert tot dusver om concessies te doen aan Trump. „Als langdurige partner en vriend van de VS gaan wij niet onder dreiging onderhandelen”, aldus de Commissie dinsdagochtend.

De EU accepteert niet dat Trump zich beroept op nationale veiligheid, iets wat in strijd zou zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Als de heffingen tegen Europees staal en aluminium van kracht worden, overweegt de EU importheffingen in te stellen op Amerikaanse producten ter waarde van ongeveer 3 miljard euro, variërend van spijkerbroeken tot motorfietsen.

Ook Canada, de grootste buitenlandse staalleverancier van de VS, verzet zich tegen de heffingen. Volgens de Canadese premier Justin Trudeau is het „een erg slecht idee” voor de zeer geïntegreerde handel tussen de twee buurlanden, die evenals Mexico deel uitmaken van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord NAFTA. Trump eist van Canada en Mexico aanpassing van NAFTA, een akkoord dat hij als ongunstig beschouwt voor de VS.