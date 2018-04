Emile de Eerste, op tijd gestopt in Den Haag

Bij de SP werd begin dit jaar veel verwacht van de leiderschapswissel. Emile Roemer, die op televisie en in de Tweede Kamer onzeker en onhandig kon overkomen, maakte plaats voor Lilian Marijnissen, die op tv en in debatten juist goed uit haar woorden komt. Het leek ook meteen te werken, in de peilingen kreeg de SP er zetels bij.

Maar nu?

Op maandagochtend zit ik in het stadhuis van Heerlen tegenover Emile Roemer en zo ontspannen en opgewekt als hij eruitziet, zo zag ik hem de afgelopen jaren op het Binnenhof nooit. Sinds 16 maart is hij waarnemend burgemeester, de allereerste SP’er in die functie, en hij vindt het geweldig.

De inwoners van de stad zien hem als hun burgervader, zegt hij, en als Brabander begrijpt hij „de cultuur van het zuiden”. De gemoedelijkheid, het verenigingsleven, het ons-kent-onsgevoel. „Ze nemen hier ook wat meer de tijd om te zeggen wat hen dwarszit.” Dan draaien ze er in rondjes omheen. „In Den Haag was het mij weleens té direct.”

Op Koningsdag liep Roemer alle buurtfeesten in Heerlen af.

Op die dag viel in de Provinciale Staten van Limburg de SP-fractie uit elkaar, de SP-gedeputeerde nam ontslag, volgens hem neigt de partijtop naar een „populistische koers”. Van het eerdere optimisme is weinig meer te merken. In de Rotterdamse SP-afdeling stapte eerder al de fractievoorzitter op, ook met kritiek op de leiding. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart had de SP verloren.

Je zou kunnen denken dat Roemer nu denkt: het lag dus níét aan mij. Maar als je ernaar vraagt: bij Roemer zie je nog geen spoortje van zo’n gedachte. In het stadhuis zegt hij wat hij op het Binnenhof ook altijd zei. Dat het juist goed gaat met de SP. Dat zijn partij in deze „turbulente tijden” geen grote pieken, maar ook geen grote dalen kent en dus ongekend stabiel is. En logisch dat intern „gedonder” media- aandacht krijgt. „Dat zie je bij andere grote partijen ook.”

Vorige week volgde hij het debat over de afschaffing van de dividendbelasting. Roemer vond het leuk om te bedenken welke strategie hij terugzag in het verhaal van de politieke leiders. Maar hij vond het nóg leuker dat hij zelf niet meer meedeed. „Ik ben op tijd gestopt.”

Deze maandag moet hij nog met wethouders praten, op de koffie bij een echtpaar dat 65 jaar getrouwd is, een koninklijke onderscheiding uitreiken aan iemand die vorige week in het buitenland was.

Het is de bedoeling dat hij een half jaar in Heerlen blijft. Of hij, als eerste SP-burgemeester, zijn partij zal adviseren om vaker met burgemeesterskandidaten te komen? Hij denkt lang na, zegt dan: „Ik weet het niet. Laat ik dit eerst maar eens tot een goed einde brengen.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning) vervangt Tom-Jan Meeus.