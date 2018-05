Dode bij botsing tussen trein en auto in Bussum

Bij een botsing tussen een auto en een trein in Bussum is dinsdag een dode gevallen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

In de auto zaten twee mensen. Een van hen lukte het om voor de botsing uit het voertuig te komen. De tweede inzittende kon niet ontsnappen en kwam ter plekke om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Onder de treinpassagiers waren geen gewonden.

Volgens dagblad De Gooi- en Eemlander gaat het om een lesauto. De instructeur zou zijn overleden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk, dat plaatsvond op een spoorwegovergang aan de Herenstraat. De overgang is afgesloten met spoorbomen. Het treinverkeer tussen Naarden en Bussum en rond Bussum-Zuid ligt voorlopig stil.