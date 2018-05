De kluisjesroof lijkt toch niet perfect

Het lijkt op het scenario van een misdaadfilm: begin maart werden drie- tot vierhonderd kluisjes leeggeroofd bij de Rabobank in het Brabantse Oudenbosch. De kraak was zo professioneel uitgevoerd dat de politie er vanaf het begin rekening mee hield dat de daders van binnenuit hulp kregen: het alarmsysteem was uitgeschakeld en de dieven konden 24 uur lang ongemerkt hun gang gaan.

Maandagochtend werd dat vermoeden verder bevestigd. De politie hield een 45-jarige man uit Roosendaal en een 43-jarige man uit Etten-Leur aan op verdenking van betrokkenheid bij de roof. Beiden zijn in dienst van het Bredase bedrijf EBN, dat door de Rabobank werd ingehuurd om het bankgebouw te beveiligen.

De twee woningen van de mannen werden doorzocht, evenals een zonnestudio in Zundert. „Wat er precies bij de invallen is gevonden, maken wij in verband met het nog lopende onderzoek niet bekend”, laat woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant weten. „Er was wel een geldhond mee.” De verdachten zijn in volledige beperkingen vastgezet, contact met de buitenwereld is vrijwel uitgesloten. Of zij in het bankfiliaal werkten, kan de politie niet bevestigen.

Gedupeerden

Wat er op zaterdag 3 en zondag 4 maart precies is gestolen, is acht weken na de roof ook nog steeds niet duidelijk. Eerder zei de politiewoordvoerder tegen lokale krant BN/De Stem al dat het onderzoek naar de kraak er een „van de lange adem” zou worden. „Dit is geen een-tweetje dat de recherche zo maar eventjes oplost.” Vermoedelijk bestaat de buit uit miljoenen euro’s en gaat het om een van de grootste Nederlandse kluisjesroven ooit.

Een team van Rabobank-medewerkers voert al wekenlang gesprekken met gedupeerden over de afwikkeling van de roof. Directievoorzitter Johan Staes van Rabobank West-Brabant-Noord sprak tegenover lokale media van een „militaire operatie”. Voor elke klant werd inclusief voorbereiding twee uur uitgetrokken, de gesprekken waren voor velen „niet makkelijk en best emotioneel”. „Dit is het heftigste wat ik in mijn 27 jaar bij de Rabobank heb meegemaakt”, zei Staes tegen Omroep Brabant.

Of de schade vergoed wordt, is in veel gevallen onzeker. Zij kunnen de bank tot 45.000 euro aansprakelijk stellen, maar dan moeten ze wel ‘aannemelijk’ maken wat er in hun kluisje zat. Dat is soms onmogelijk: van de inhoud – goud, zilver, contant geld, erfstukken en bruidsschatten – bestaat lang niet altijd een foto of aankoopbewijs. Ook zijn er vermoedens dat er zwart geld in de kluisjes werd bewaard, waarvan mensen geen melding maken.

Wantrouwen

Sommige gedupeerden wantrouwen de bank. In de dagen na de roof hing een van hen op verschillende plekken in Oudenbosch handgeschreven briefjes op waarin andere slachtoffers werden opgeroepen zich via een speciaal e-mailadres te melden. „Dit mag niet in de doofpot gestopt worden”, aldus de anonieme ondertekenaar.

Op 19 maart kwamen tientallen gedupeerden, onder wie veel mensen uit de Turkse gemeenschap, op eigen initiatief bijeen in een moskee in Oudenbosch. Zij willen de hulp van een advocaat inschakelen en eventueel als collectief tegen de bank procederen. Of dat zin heeft is nog maar de vraag: als de gedupeerden erin slagen de bank of het beveiligingsbedrijf aansprakelijk te stellen, moet de schade nog steeds per individu worden vastgesteld.

De bank, die wegens het politieonderzoek en herstelwerkzaamheden bijna een maand lang dicht was, is sinds 9 april weer open. De Rabobank heeft besloten het contract met beveiligingsbedrijf EBN voor vier filialen met ingang van deze maand te beëindigen. Volgens een woordvoerder is dat niet omdat de bank denkt dat het bedrijf zelf een rol heeft gespeeld in de kraak, maar om ieder mogelijk risico uit te sluiten.