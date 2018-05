Real Madrid voor derde keer op rij in finale

Voor de derde keer op rij heeft Real Madrid de finale van de Champions League bereikt. Via een 2-2 gelijkspel schakelden de Spanjaarden Bayern München uit, na de eerdere 2-1 zege in Duitsland. Op 26 mei treft Real in Kiev de winnaar van het andere tweeluik, tussen AS Roma en Liverpool, die deze woensdag wordt beslecht.

Het was Bayern dat al na drie minuten op voorsprong kwam via Joshua Kimmich. De Duitse topclub moest op voorhand minstens twee keer scoren om de eindstrijd van het belangrijkste clubtoernooi te bereiken. Bayern aasde op zijn zesde finaleplek in de clubhistorie, Real op nummer zeven.

Even gloorde er volop perspectief voor Bayern, totdat Karim Benzema in de elfde minuut voor de gelijkmaker tekende in een duel dat negentig minuten gelijk op zou gaan. Des te zuurder was het voor Bayern dat het zelf de 2-1 weggaf. Nog sneller dan Bayern voor rust scoorde, zette Benzema Real na rust op voorsprong. Vijftig seconden na de hervatting gleed doelman Sven Ulreich weifelend langs een terugspeelbal, waarna Benzema de bal in een leeg doel schoof: 2-1.

Real zakte in

Hoewel Bayern terug bij af was en twee keer moesten scoren, oogde het team van Jupp Heynckes allerminst geslagen. Gesteund door duizenden fans vocht de ploeg voor zijn laatste kans, resulterend in de 2-2 van James Rodríquez. Heynckes zei het vooraf niet zomaar: „Mijn team weet hoe het op het juiste moment moet pieken.”

Heerlijk was de spannende slotfase die zich ontvouwde. De Duitse landskampioen speelde alles of niets en was dichtbij het beslissende derde doelpunt waarmee de ploeg zich van een finaleplek zou verzekeren. Real zakte in, Bayern begon meer te pressen. Weer een kans voor Rodríquez, evenals voor Corentin Tolisso. Dankzij doelman Keylor Navas bleef Real overeind.