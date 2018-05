Tenenkrommende nieuwe film Amy Schumer ondergraaft eigen boodschap

Komedie I Feel Pretty Regie: Abby Kohn, Marc Silverstein. Met: Amy Schumer, Michelle Williams, Naomi Campbell. In: 84 bioscopen ●●●●●

Het is opmerkelijk dat niemand tijdens het maken van I Feel Pretty op de rem is gaan staan. In deze nieuwe komedie met Amy Schumer (Snatched, Trainwreck) speelt ze Renee Bennett, een vrouw die enorm onzeker is over haar lichaam. Tijdens een les spinning in een hippe sportschool knalt ze met haar hoofd tegen de grond, daarna is ze ervan overtuigd dat ze beeldschoon is en dus privileges verdient. Ze verovert haar droombaan en is niet langer veroordeeld tot datingsites; lieve mannen ontmoet ze nu in het echte leven.

Er is niets mis met een komedie over de kracht van zelfvertrouwen, maar de premisse dat een niet-graatmagere vrouw op haar hoofd moet vallen om zich goed te voelen, zorgde al voor de première – terecht – voor wat ophef. Schumer, die behalve hoofdrolspeelster ook producent is, verdedigde de film; critici zouden van mening veranderen zodra ze hem zagen. Twijfelachtig: er hapert te veel aan de uitvoering van het slecht doordachte I Feel Pretty.

Comédienne, actrice en schrijfster Schumer is bekend van haar schaamteloze grappen over seks en ongemak in stand-up shows en tv-programma Inside Amy Schumer. Ze kaartte daar bodyshaming vaak op een originele en geestige manier aan: zo bepaalde in de sketch Twelve Angry Man een 12-koppige, mannelijke jury of Schumer ‘hot’ genoeg is voor een eigen tv-show.

Originele grappen zijn jammer genoeg schaars in I Feel Pretty. De oude Renee hinkt met in het kruis gescheurde legging door Manhattan, de nieuwe Renee ziet haar oude vriendinnen niet meer staan als ze haar inferieure baantje in een kelder voor het glazen hoofdkantoor van een make-upmerk verruilt. Daar is ze door haar kennis van ‘gewone vrouwen’ een doorslaand succes – de enige verrassing van de film is haar wereldvreemde baas, een geestige Michelle Williams als elfje dat onzeker is door haar piepstem.

Het idee van I Feel Pretty had in een sketch kunnen werken: Schumer is sterk in korte, fragmentarische statements die zich online laten delen. Maar zo’n geestig ideetje wordt in anderhalf uur pijnlijk langdradig, al heb je zo wel alle tijd om na te denken over de talloze rare keuzes van de makers. Zo blijft het Renees droom om receptioniste en uithangbord te zijn van een cosmetica-merk. En dat in een film die gaat over ‘jezelf durven zijn’?

In haar sketches spot Schumer met seksuele en esthetische normen waaraan ze onmogelijk kan en wil voldoen. Deze film bevestigt systematisch die normen en ondergraaft zijn eigen boodschap: wees trots op wie je bent. Zo kijken toeschouwers in eerste instantie verschrikt toe als Renee deelneemt aan een bikiniwedstrijd en is het kennelijk lachwekkend dat ze naakt naar haar slaapkamerraam rent als ze een ijscokar hoort. Schumer zet dat met haar geweldige mimiek smakelijk neer, maar de suggestie blijft dat het hilarisch is dat een vrouw met een voor Hollywood ongebruikelijk, maar elders vrij standaard lichaam zich sexy voelt. Tenenkrommend.