Een jongen en meisje lopen elkaar tegemoet op een smalle stoep waarop ook nog eens een hoop fietsen geparkeerd staan. De jongen moet, om het meisje vrije doorgang te geven, heel dicht langs de fietsen en blijft daardoor met zijn jas achter de bel van één van de fietsen hangen. Tringgg!

Het meisje, dat al half voorbij was, kijkt met een glimlach om over haar schouder. De jongen lacht terug en vraagt: „Mag ik jou ook eens bellen?”

