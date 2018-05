Armeense oppositieleider toch geen premier, roept op tot protesten

De Armeense oppositieleider Nikol Pasjinian heeft volgens internationale persbureaus dinsdagavond zijn aanhangers opgeroepen tot landelijke protesten. Eerder op dinsdag was zijn benoeming tot premier geblokkeerd door de in het Armeense parlement dominante Republikeinse Partij.

Pasjinian was de enige kandidaat voor het premierschap van Armenië. Als oppositieleider speelde hij een belangrijke rol in de protestbeweging die ertoe leidde dat de zittende premier Serzj Sarkisian op 23 april een stap terug deed.

‘De Republikeinen vernietigen zichzelf’

Op dinsdag werd in het parlement vergaderd over de aanstelling van Pasjinian als premier, iets dat eigenlijk onvermijdelijk leek. Toch kwam in de avond het bericht dat de keus voor de protestleider was gedwarsboomd door de partij die gelieerd is aan de voormalig premier. De Republikeinen vormen de overgrote meerderheid van het parlement in Armenië. Na een urenlang debat over de benoeming stemden uiteindelijk 45 van de 105 parlementsleden vóór de oppositieleider.

In het parlement noemde Pasjinian de beslissing “een belediging” van de Armeense burgers. Over de Republikeinse partij zei hij: “Deze discussie was de ultieme vorm van zelfvernietiging.”

‘Tsunami van woedende burgers’

Na deze uitkomst hebben aanhangers van de politicus al bekendgemaakt dat zij woensdagochtend aan een nieuwe reeks protesten zullen beginnen. Persbureau Reuters schrijft dat de demonstranten woensdagochtend een algehele staking willen afkondigen en (spoor)wegen willen blokkeren.

Pasjinian zelf sprak over een op handen zijnde “politieke tsunami” van woedende burgers en burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij wil dat de protesten vreedzaam blijven en heeft politiemensen opgeroepen zich bij de demonstranten aan te sluiten.