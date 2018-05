Actiegroep vecht verbod lawaaidemonstratie 4 mei aan

De beweging die vrijdag met een lawaaidemonstratie de Nationale Herdenking op de Dam wil verstoren, stapt naar de rechtbank. Actiegroep Geen 4 Mei Voor Mij wil het verbod aanvechten dat de Amsterdamse burgemeester Jozias van Aartsen heeft uitgevaardigd tegen het initiatief. Het kort geding dient donderdagmiddag om 13.30 uur, meldt de groepering op Facebook. De rechtbank bevestigt dat tegenover persbureau ANP.

Geen 4 Mei Voor Mij wil aandacht vragen voor de Nederlanders die zijn omgekomen bij politionele acties in Nederlands-Indië. De Nationale Herdenking is bedoeld ter nagedachtenis van alle Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog en iedereen die daarna is omgekomen “in oorlogssituaties en bij vredesoperaties”. De actiegroep meent dat hiermee ook “oorlogsmisdadigers”, namelijk Nederlanders die tijdens de acties geweld inzetten tegen de Indonesische bevolking, worden herdacht. Ze noemt de huidige viering van 4 mei “racistisch”.

Geen 4 Mei Voor Mij kondigde de lawaaidemonstratie vorige week aan. Waarnemend burgemeester Van Aartsen liet daarop weten de dodenherdenking als “een heilig moment” te zien. Verstoring daarvan is “onacceptabel, respectloos en bovendien strafbaar”. Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei is diezelfde mening toegedaan, meldt ANP. De initiatiefnemer van de demonstratie plaats zichzelf “buiten het maatschappelijke debat” en wil niet met de actiegroep in gesprek.