Australische kardinaal Pell moet voor misbruik terechtstaan

De rechtbank van Australië heeft na getuigenverhoren besloten dat kardinaal George Pell zal moeten terechtstaan voor misbruik. De 76-jarige kardinaal was derde man van het Vaticaan en daarmee de hoogste in rang ooit die voor seksueel misbruik binnen de kerk zal terechtstaan.

De kardinaal, die financieel eindverantwoordelijke was bij het Vaticaan, is aangeklaagd voor misbruik in de jaren ’70 en ’90 in de Australische staat Victoria. In de afgelopen weken hebben vermeende slachtoffers getuigenverklaringen afgelegd, aan de hand waarvan de rechter heeft bepaald dat er een rechtszaak moet komen. Zelf heeft Pell tegenover de rechter verklaard onschuldig te zijn.

Het is niet bekendgemaakt wat de exacte aanklacht tegen de kardinaal is. Hiermee moet worden voorkomen dat juryleden bevooroordeeld zullen raken. Vermoedelijk gaat het om het misbruik van kinderen, zoals bij twee jongens die hij zou hebben gedwongen hem oraal te bevredigen nadat hij hen had betrapt op het snoepen van de miswijn. Dit wordt in het boek Cardinal: The Rise and Fall of George Pell beschreven.

De kardinaal heeft zijn paspoort moeten inleveren en is op borgtocht vrij in afwachting van zijn proces.

Misbruik door priesters niet aangepakt

Het onderzoek naar het misbruik door kardinaal Pell startte volgens ABC News al in 2013, voordat de eerste getuigen naar voren kwamen om een aanklacht tegen hem in te dienen. Dit gebeurde pas twee jaar later, nadat er in de media over het onderzoek bericht was.

Pell werd eerder bekritiseerd omdat hij in zijn tijd als aartsbisschop van Sydney en Melbourne misbruik door priesters in Australië niet zou hebben aangepakt. Een Australische onderzoekscommissie verklaarde vorig jaar dat zeven procent van de Australische priesters van misbruik worden beschuldigd.